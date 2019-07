Novo presidente do Conselho Europeu defendeu unidade e solidariedade na UE

Hoje às 20:51 Facebook

O designado para o cargo de presidente do Conselho Europeu, o atual primeiro-ministro belga Charles Michel, defendeu, na terça-feira, a unidade, a diversidade e a solidariedade como instrumentos fundamentais para enfrentar os desafios da União Europeia (UE).

"É importante proteger e promover a nossa unidade, a nossa diversidade e, especialmente, a nossa solidariedade", disse Michel numa conferência de imprensa após a sua nomeação pelos membros da UE por unanimidade.

Michel, de 43 anos e chefe do Governo da Bélgica desde 2014, deverá tornar-se no terceiro presidente do Conselho Europeu, uma instituição que representa os 28 Estados-membros da UE, depois do também belga Herman Van Rompuy (2010-2014) e o polaco Donald Tusk (2014-2019).

"Os desafios que temos adiante são numerosos, são imensos. Vamos precisar de uma capacidade de diálogo e respeito", porque são "a base e a chave para alcançar compromissos úteis que agreguem valor ao projeto europeu", acrescentou Michel, referindo ainda que "esses desafios são também oportunidades".

O primeiro-ministro belga disse ainda estar ciente de que na sua nova posição, em que atuará como moderador entre as capitais para conseguir acordos, terá de ser capaz de federar e reunir os chefes de Estado e governo dos 28 em torno de compromissos úteis".

Charles Michel -- atual primeiro-ministro interino da Bélgica até que um novo Governo seja formado, após as eleições federais em 26 de maio - disse confiar que pode haver um novo executivo em seu país "no menor tempo possível".