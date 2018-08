Novo primeiro-ministro italiano quer "confirmar lugar da Itália na Europa e no mundo"

23 Maio 2018 às 20:26 Facebook

O novo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, nomeado esta quarta-feira pelo Presidente da República para liderar um Governo de união antissistema/extrema-direita que preocupa países estrangeiros, assegurou querer "confirmar o lugar da Itália na Europa e no mundo".

"Estou consciente da necessidade de confirmar o lugar da Itália na Europa e no mundo", declarou Conte à imprensa, à saída de uma reunião de quase duas horas com o presidente, Sergio Mattarella.

O novo chefe do executivo garantiu também que participou na elaboração do programa conjunto apresentado pelo Movimento 5 Estrelas (M5S, antissistema) e pela Liga (extrema-direita), que vira resolutamente as costas à austeridade e exige uma renegociação dos tratados europeus.

Sobre a conversa com o Presidente da República, Giuseppe Conte disse: "Falámos da fase delicada e importante que estamos a viver. Lá fora, há um país à espera do nascimento de um Governo de mudança e que aguarda respostas".

"A minha intenção é dar vida a um Governo que esteja do lado dos cidadãos, que assegure os seus interesses", frisou o novo primeiro-ministro italiano, um advogado de 53 anos até agora estranho à política e desconhecido do grande público.

"Preparo-me agora para defender os interesses de todos os italianos em todas as instâncias europeias e internacionais, dialogando com as instituições europeias e os representantes dos outros países. Quero ser o advogado que defenderá o povo italiano", insistiu.