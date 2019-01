Novo recorde de visitantes no campo de concentração nazi de Auschwitz

Hoje às 17:43 Facebook

Mais de 2,15 milhões de pessoas visitaram no ano passado o antigo campo de concentração nazi de Auschwitz-Birkenau, na Polónia, o que representa um recorde histórico, anunciou esta sexta-feira a direção do espaço museológico na sua página da internet.

Em 2018, mais 50 mil pessoas visitaram o campo do que em 2017, ano em que também se registou um recorde de visitas.

Mais de 400 mil dos visitantes registados em 2018 foram polacos, seguidos de 281 mil britânicos, 136 mil norte-americanos, 116 mil italianos, 95 mil espanhóis, 76 mil alemães, 69 mil franceses e 65 mil israelitas.

Cerca de 80% destas pessoas fizeram a sua visita a Auschwitz-Birkenau acompanhadas por um dos 320 guias que trabalham no museu instalado no local.

A página da internet do museu (www.auschwitz.org) foi consultada mais de 27 milhões de vezes, e 275 mil pessoas seguem a conta oficial do museu na rede social Twitter e 265 mil no Facebook.

O campo de Auschwitz-Birkenau, situado no sul da Polónia, foi aberto ao público como museu-memorial em 1947 e declarado Património da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 1979.

Estima-se que durante o Terceiro Reich, os nazis ali tenham assassinado, entre 1940 e 1945, mais de um milhão de pessoas, a maioria das quais judeus, além de ciganos, homossexuais, católicos e prisioneiros soviéticos e polacos.