Número de mortos da tempestade na Califórnia subiu para 15

O número de mortos resultantes da tempestade em Montecito, no estado norte-americano da Califórnia, subiu para 15, numa altura em que as buscas nas áreas atingidas pela torrente de lama ainda não foram dadas como concluídas.

As autoridades no condado de Santa Bárbara, que contabilizaram 25 feridos com a passagem da tempestade, na terça-feira, estão a tentar alcançar novas áreas destruídas naquela zona costeira, para encontrar mais vítimas, feridas ou presas, depois de lama e detritos terem varrido dezenas de casas em Montecito.

A região, que foi há poucos meses afetada por uma vaga de incêndios, foi agora atingida por deslizamentos de terra e pelo menos 50 pessoas tiveram de ser resgatadas por helicóptero, dado o difícil acesso a algumas áreas, devido à queda de árvores e cabos elétricos.

Acredita-se que a maioria das mortes ocorreu em Montecito, disse o porta-voz do condado de Santa Bárbara, David Villa-Lobos.

A primeira grande tempestade da estação abateu-se sobre a maior parte do estado da Califórnia, com ventos fortes, trovoadas e chuvas que quebraram recordes na região da baía de São Francisco, antes de avançar para leste, para Central Valley e Sierra Nevada.