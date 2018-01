Número de mortos em protestos no Irão sobe para 20

Hoje às 08:37, atualizado às 10:07 Facebook

Pelo menos mais nove pessoas morreram em confrontos entre manifestantes e forças de segurança do Irão, fazendo subir para 20 o número de vítimas mortais, em cinco dias de protestos.

De acordo com a televisão estatal iraniana, seis pessoas foram mortas durante um ataque contra uma esquadra da polícia na cidade de Qahdarijan. A televisão estatal iraniana acrescentou que um rapaz de 11 anos e um homem de 20 foram mortos na cidade de Khomeinishahr, enquanto um membro dos Guardas da Revolução morreu na cidade de Najafabad.

Os confrontos já levaram, assim, à morte de 20 pessoas e à detenção de cerca de 450, só em Teerão.

"Duas centenas de pessoas foram detidas no sábado, 150 no domingo e cerca de 100 na segunda-feira", declarou o subprefeito de Teerão, Ali-Asghar Nasserbakht, à agência noticiosa Ilna.

Os protestos começaram na quinta-feira passada na cidade de Mashhad, inicialmente contra a subida dos preços dos alimentos e a corrupção.

As manifestações alastraram entretanto várias cidades do país, com palavras de ordem contra o Governo e o líder supremo, Ali Khamenei.