Enxurradas na Califórnia já fizeram 20 mortos

JN Ontem às 23:52, atualizado hoje às 00:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Continuam as buscas em santa Bárbara, Califórnia, em busca de vítimas das enxurradas que atingiram a região na passada terça-feira. Número de mortos subiu para 20.

O corpo de Pinit Sutthithepa, 30 anos, foi descoberto na tarde de sábado. Os corpos do filho, de seis anos, e do sogro, de 79, já tinham sido resgatados na terça-feira. Continua desaparecida a filha, de dois anos.

No sábado da manhã foi também encontrado o corpo de Morgan Corey, 25 anos. E um homem que celebrou 89 anos no dia anterior à enxurrada, está igualmente entre as vítimas mortais.

As equipas de resgate continuam as buscas entre os escombros enlameados. Há quatro pessoas desaparecidas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Os corpos até agora encontrados tinham "múltiplos ferimentos graves devido à intensidade das enxurradas", explicou o governo local de Santa Bárbara.

Na lista de vítimas identificadas, há quatro crianças com idades entre os três e os 12 anos.

Durante o fim de semana chegaram à região 500 elementos para reforçar as equipas de resgate, com um dispositivo de mais de 2100 efetivos de diversas forças nacionais, como a Guarda Costeira, Marinha e Cruz Vermelha.