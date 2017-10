Hoje às 12:55, atualizado às 15:11 Facebook

A Dove lançou um novo anúncio nas rede sociais, este fim de semana. A mensagem pretendida não chegou ao público e, às críticas de "racismo", a marca de produtos de higiene pessoal foi obrigada a desculpar-se.

Nas imagens, que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, uma mulher negra transforma-se numa mulher branca, depois de usar a o loção de corpo da marca.

Uma das primeiras pessoas a insurgir-se contra o anúncio foi a maquilhadora norte-americana Naomi Blake, que publicou no seu Facebook as imagens com o texto: "Estava a navegar no Facebook quando este anúncio da Dove me apareceu. Portanto, para o que é que estou a olhar?...".

"Vai de um racista para outro até que é aprovado pelo chefe racista. Simples", escreveu uma outra utilizadora.

Devido à pressão sentida, a marca reagiu e, no Twitter, desculpou-se pela campanha. "Uma imagem recentemente publicada no Facebook falhou o objetivo de representar as mulheres de cor com cuidado. Pedimos desculpa pelos danos causados", pode ler-se na publicação.

Este não é o primeiro caso em que uma campanha da Dove é alvo de criticas de racismo.

Em 2011, um conjunto de fotos dava a entender que a pele ficava mais limpa quanto mais clara fosse e também foi muito contestada na internet.