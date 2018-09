O Apocalipse das orcas: Animais ameaçados por lixo tóxico nos oceanos

Hoje às 11:04 Facebook

Pelo menos metade da população das baleias assassinas está em risco de extinção. A poluição que não para de aumentar e que tem efeitos nefastos nos oceanos é a principal causa desta tragédia animal.

Apesar de os bifenilpoliclorados, um componente químico conhecido por PCB, terem sido interditos nas últimas décadas, ainda há vestígios deles nos oceanos. Estão concentrados na cadeia alimentar dos animais marinhos. Como as baleias assassinas são o maior predador dos oceanos tornam-se no animal mais afetado pela situação.

Uma ameaça que passa de geração em geração. É que o leite deste mamífero, conhecido por ser rico em gordura, está a envenenar as crias.

Segundo dados avançados pelo jornal "The Guardian", a concentração de PCBs encontrada em algumas baleias está a provocar problemas nos seus órgãos reprodutivos. A incidência de cancro está a aumentar, assim como os problemas imunológicos.

Os bifenilpoliclorados foram usados em todo o Mundo a partir de 1930 em componentes elétricos, plásticos e tintas. A sua elevada toxicidade foi apenas conhecida na década de 1950. Entre 1970 e 1980, foram proibidos por muitos países. No entanto, 80% do material produzido ainda não foi destruído e continua a vazar nos oceanos.

De acordo com um estudo a que o jornal inglês teve acesso, nos próximos 50 anos, as baleias junto de zonas industrializadas podem mesmo desaparecer como consequência da poluição. As zonas costeiras próximas de Gibraltar, do Japão e do Brasil estão entre as mais afetadas por este problema.

"É como um apocalipse das baleias assassinas", disse, na Sociedade Zoológica de Londres, Paul Jepson, um dos membros da equipa de investigadores que apresentou os dados agora tornados públicos na revista científica "Science". "As orcas saudáveis levam 20 anos para atingir o pico da maturidade sexual e 18 meses para conseguirem ter uma nova cria", acrescentou.