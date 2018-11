O "assassino silencioso" que pode levar à extinção da espécie humana

Hoje às 19:16 Facebook

Se não for colocado um travão na perda da biodiversidade no mundo, a espécie humana pode assistir à sua própria extinção. O alerta é da diretora executiva da Convenção das Nações Unidas para a Diversidade Biológica, que, na terça-feira, vai reunir 196 estados-membros em Sharm el Sheikh, no Egito, para debater a destruição dos ecossistemas.

As estruturas internacionais devem, no prazo de dois anos, garantir um acordo que consiga travar a perda da diversidade biológica na Terra, avisou Cristiana Pașca Palmer, que descreveu a ameaça da biodiversidade como um "assassino silencioso", tão perigoso para a preservação da Natureza e para a continuidade da humanidade como as mudanças climáticas. Silencioso porque, ao contrário do que acontece com o aquecimento global, não faz sentir impactos imediatos. "Em relação à perda da biodiversidade, não é claro mas, na altura em que estiver a acontecer, já poderá ser demasiado tarde", disse a especialista em entrevista ao "The Guardian" no início do mês.

Biodiversidade é o conjunto das formas de vida existentes no mundo, desde espécies individuais a ecossistemas inteiros. O modo como funciona condiciona as condições da vida na Terra

Antes da importante conferência internacional de amanhã, em que se vai discutir o colapso dos ecossistemas, a responsável da ONU sublinhou a necessidade de os governos traçarem metas globais até 2020 no sentido de preservar a existência de plantas e animais em vias de extinção (sejam insetos, pássaros, mamíferos), a produção de alimentos, o recurso a água potável e a captura de carbono (processo de remoção de dióxido de carbono).

Os membros da Convenção - 195 países e as nações da União Europeia - vão reunir-se na terça-feira em Sharm el Sheikh, Egito, para iniciar discussões sobre uma nova estrutura para a gestão de ecossistemas e da vida selvagem do mundo. A conferência dará início a dois anos de negociações, que Pasca Palmer espera que culminem num novo acordo global, oficializado na próxima conferência sobre o tema em Pequim, em 2020.

Segundo um estudo publicado no ano passado no jornal científico norte-americano "Proceedings on the National Academy of Sciences", está em curso a sexta extinção em massa na história da Terra e é mais severa do que se temia. Trata-se de uma "aniquilação biológica" da vida selvagem nas últimas décadas.

Apesar de a comunidade científica garantir que o fim da diversidade biológica é uma ameaça tão grande como o aquecimento global, o tema não tem recebido a atenção que era esperada. Os últimos dois maiores acordos sobre biodiversidade - em 2002 e 2010 - falharam em travar a pior potencial perda de vida na Terra desde a extinção dos dinossauros. Há oito anos, sob as Metas de Aichi para a Biodiversidade, as nações prometeram reduzir para metade a perda de habitats naturais, garantir a pesca sustentável em todas as águas e expandir as reservas naturais de 10% a 17% das terras do mundo até 2020. Mas muitos países ficaram para trás, e aqueles que criaram áreas protegidas fizeram pouco para fiscalizá-las.

Apesar de alguns vislumbres de esperança - algumas espécies em África e Ásia recuperaram, a cobertura florestal na Ásia aumentou 2,5%, as áreas marinhas protegidas ampliaram-se -, há mais pontos negativos a lamentar do que positivos a exaltar e, no geral, o panorama é "preocupante".

As já altas taxas de perda de biodiversidade causadas pela destruição de habitats, poluição química e espécies invasoras vão acelerar nos próximos 30 anos como resultado das mudanças climáticas e do crescimento das populações humanas. Até 2050, espera-se que África perca 50% de suas aves e mamíferos, e a pesca asiática entre em declínio. A perda de plantas e a vida marinha reduzirão a capacidade da Terra de absorver carbono, criando um ciclo vicioso.

"Os números são impressionantes. Espero que não sejamos a primeira espécie a documentar a nossa própria extensão", disse ao jornal a antiga ministra do Ambiente da Roménia.

Um motivo de esperança, refere Cristiana Palmer, é a convergência de preocupações científicas e o crescente interesse da comunidade empresarial. As principais instituições de clima e biodiversidade da ONU e cientistas da área realizaram, no mês passado, a primeira reunião conjunta e descobriram que medidas como proteção florestal, plantação de árvores e manejo do solo poderiam fornecer até um terço da absorção de carbono necessária para manter o aquecimento global dentro dos parâmetros do acordo de Paris. No futuro, os dois braços do clima e da biodiversidade da ONU devem emitir avaliações conjuntas.

Biodiversidade na agenda da próxima cimeira do G7

Mesmo no que diz respeito à agenda política, o tema da biodiversidade não desempenha o papel devido. Em comparação com as cúpulas do clima, por exemplo, poucos chefes de Estado participam em conversas sobre o tema. No entanto, embora a política em alguns países esteja a ir na direção errada, há desenvolvimentos positivos a registar. O presidente francês, Emmanuel Macron, foi recentemente o primeiro líder mundial a notar que a questão climática não pode ser resolvida sem contrariar a perda da biodiversidade. O tema estará na agenda da próxima cúpula do G7 em França.