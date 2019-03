O ataque à escola de São Paulo passo a passo

JN Hoje às 18:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens abateram, esta quarta-feira, várias pessoas numa escola em Suzano, na área de São Paulo, no Brasil. As autoridades não encontram justificação para o crime, mas tudo indica que tenha sido premeditado e preparado.

Guilherme Monteiro, de 17 anos, e Luiz de Castro, de 25 anos, são os nomes por trás da tragédia no Brasil. Entraram armados na Escola Estadual Raul Brasil de Suzano e dispararam contra tudo o que se mexia. Morreram pelo menos 10 pessoas, num ataque que terá sido pensado ao detalhe.

De acordo com o jornal "A Folha de São Paulo", às 9.30 horas locais, 12.30 em Portugal continental, os dois homens atacaram a tiro o funcionário de um estabelecimento de lavagem de automóveis. O homem foi socorrido e levado para um hospital ao final da manhã.

Guilherme e Luiz seguiram depois para a escola, estacionando o carro na entrada do estabelecimento de ensino. Logo à entrada dispararam conta uma coordenadora pedagógica, que morreu no local. Pouco depois atingiram outra funcionária que também não sobreviveu.

Os dois atiradores foram depois para a zona do recreio que contava com vários alunos do ensino médio, que estavam a gozar o intervalo. Aí abrem fogo, matando quatro alunos, deixando feridos muitos outros.

Com a escola em pânico, sobem até ao centro de línguas onde uma professora consegue trancar-se numa sala com vários alunos. É no exterior dessa sala que os dois rapazes se suicidam.

A polícia chegou ao local oito minutos depois do ataque. Além das armas utilizadas, a "Folha" diz que a polícia suspeita que os dois atiradores tinham em sua posse vários explosivos.