O "bizarro" jogo sexual que acabou na morte de rapariga de 21 anos

Um homem foi condenado a seis anos de prisão por matar uma jovem de 21 anos. O ataque decorreu durante um jogo sexual e a jovem sucumbiu aos ferimentos provocados por uma arma branca.

Jason Gaskell feriu gravemente Laura Hutenson, de 21 anos, durante um jogo sexual na sua casa, em Hull, no Reino Unido. A rapariga não resistiu aos ferimentos e morreu.

Durante o julgamento, o tribunal de Sheffield descobriu que o casal apenas se tinha conhecido no dia do homicídio, a 27 de fevereiro. O homem declarou-se culpado face às acusações. "A faca atravessou os tecidos moles do pescoço da vítima, atingindo a artéria carótida. A jovem morreu devido à perda substâncial de sangue", explicou, à BBC, Nicholas Lumley, procurado responsável pelo caso.

"A jovem morreu com ferimentos no pescoço durante uma atividade sexual com contornos violentos, bizarros e sadomasoquistas", disse, citado pela BBC, o juiz que acompanhou o caso. "Acreditamos que essa não era a principal intenção, mas o ferimento provocado pela faca teve um desfecho fatal", referiu.

Num comunicado lido pela mãe da vítima, a mulher diz que a morte da filha deixou um "sentimento de vazio impossível de preencher". "É impossível comer ou dormir com esta dor", disse.