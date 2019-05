O chão a fugir dos pés: Jacarta afunda-se e Indonésia quer mudá-la de sítio

Emanuel Carneiro Hoje às 11:18 Facebook

Jacarta afunda-se 25 centímetros por ano, num processo que pode ser catastrófico daqui a 30 anos. A elevação do nível do mar e poços artificiais estão na base do fenómeno.

Jacarta arrisca-se a bater no fundo. Literalmente. A cidade está a afundar-se cerca de 25 centímetros por ano, prevendo-se que daqui a três décadas restem os postais para recordá-la. O presidente indonésio, Joko Widodo, já propôs uma solução: mudar a capital de sítio. A ideia não é nova. Bem pelo contrário. Em 1957, o primeiro chefe de Estado, Sukarno, já tinha avançado com ela e desde então, de tempos a tempos, ela ressurge.

De qualquer forma, desde 1970, a cidade, de 18 milhões de habitantes e cruzada por 13 rios, afundou quatro metros.