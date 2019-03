O crime de um neonazi no metro de Madrid que inspira extremistas no mundo todo

Hoje às 12:32 Facebook

Um crime de homicídio cometido por um neonazi, em Madrid, há 12 anos, é exaltado por extremistas estrangeiros, como o australiano que matou 50 pessoas num ataque a duas mesquitas na Nova Zelândia.

Aconteceu no metro de Madrid, em 2007: um soldado profissional apunhalou mortalmente um adolescente de 16 anos, assumidamente antifascista. Mais de uma década depois, o nome de quem segurava a faca é objeto de culto por parte de supremacistas brancos de todo o mundo. Como Brenton Tarrant, o atacante da Nova Zelândia, que escreveu "Josué Estébanez", a tinta branca, nas munições que usou no massacre às mesquitas, relata o "El País", num trabalho que recorda o caso.

Doze anos depois de Estébanez ter atingido Carlos Palomino no tórax, o crime - que ainda continua vivo num vídeo de 4.20 minutos no Youtube - é lembrado como se de um ato heroico se tratasse. Em blogues, sites e nas redes sociais, o atacante é tratado como ídolo por utilizadores que lhes prestam homenagem. São da Holanda, Ucrânia, Austrália... Como era Brenton.

Era 11 de novembro de 2017. Josué Estébanez ia para uma manifestação contra a imigração em Espanha convocada pelo partido Democracia Nacional (DN) quando se cruzou, no metro, com um grupo antifascista que ia protestar contra o ato nacionalista. Confrontos violentos acabaram em tragédia. Estebánez foi condenado a 26 anos de prisão por homicídio, a que se juntou a agravante de discriminação ideológica.

Redes na Internet facilitam propagação

No início, o crime de Estébanez teve um alcance mediático local, mas agora o assassino espanhol é admirado por extremistas de todas as latitudes, garante o jornal espanhol, atribuindo a internacionalização das ideias extremistas em parte à maior facilidade que agora há para se propagarem, também devido às redes sociais.

Ainda que Josué Estébanez seja menos conhecido, partilha protagonismo com autores de outros ataques assentes em ideologia extremista, como o massacre de Columbine, que matou 15 pessoas numa escola secundária no Colorado, EUA, em 1999, e que tem servido de inspiração a adolescentes que tentam replicar o ataque.

"Já não é um assunto local, converteu-se numa inspiração para radicais de todo o mundo", disse ao jornal espanhol o investigador Jacob Davey, do Instituto para o Diálogo Estratégico, uma organização com sede em Londres que monitoriza o extremismo violento na Internet.

A cultura de imitação da violência faz temer autoridades e especialistas. "Toda a gente quer saber porque é que estão a acontecer mais atos violentos deste tipo e um dos fatores que podem estar a motivar isso é a Internet", considera Peter Langman, psicólogo norte-americano que acredita existir um fenómeno perigoso de "imitadores".

De acordo com as informações existentes até agora, o suspeito do recente atentado na Nova Zelândia não pertencia a nenhum grupo violento, era um "lobo solitário" que aparentemente se radicalizou em fóruns da Internet como o 8chan, considerado um dos espaços mais anárquicos da rede, onde o ódio anónimo é abundante.

Consciente do impacto do vídeo na era online, gravou a sangria nas mesquitas com uma câmara de ação e transmitiu as imagens em direto por Facebook durante 17 minutos. A empresa não impediu que quase 200 pessoas vissem o ataque em direto e informou que, nas primeiras 24 horas a seguir ao atentado, eliminou da plataforma 1,5 milhões de vídeos relacionados com o massacre.

No 8chan, pelo contrário, não há controlo, aponta o "El País", adiantando que vários utilizadores anónimos têm publicado dezenas de versões do vídeo.