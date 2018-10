MARIA JOÃO MORAIS Hoje às 22:30, atualizado às 22:31 Facebook

Acolhimento do "Aquarius" em junho fez disparar as chegadas às costas espanholas. Capital já está sem espaço nem mãos a medir.

"Nenhum ser humano é ilegal!", grita-se em frente ao Congresso de Deputados espanhol, o local escolhido para um protesto recorrente que junta dezenas de migrantes e ativistas em nome de uma resposta mais eficaz à emergência humanitária que se vive em Espanha com o aumento da entrada de imigrantes ocorrido este verão. Sobretudo depois de, em junho, Espanha ter sido o único país europeu a oferecer-se para deixar aportar o navio "Aquarius" rejeitado por todos, que deambulou uma semana no Mediterrâneo, à espera de solidariedade, com mais de 600 pessoas a bordo.

O caso repetiu-se com outros navios recusados por Itália e ampliou o destino espanhol aos olhos de tantos que tentam a dramática travessia. Ainda que Espanha seja sobretudo um país de trânsito.

"Estamos a assistir a uma crise de acolhimento", reconhece ao JN Patrícia Fernández, advogada e voluntária na plataforma "Coordinadora de Barrios", que nas últimas semanas redobrou esforços para dar apoio ao número crescente de requerentes de asilo na capital espanhola, Madrid.

Recursos esgotados

Nos últimos meses, Espanha tornou-se na principal porta de entrada para a imigração em toda a Europa. Até setembro, 36 mil pessoas alcançaram solo espanhol por via marítima, três vezes mais do que no ano passado. Só nas duas últimas semanas, foram mais de 3500.

Dada a saturação dos recursos na Andaluzia, centenas deles têm sido enviados de autocarro para outras regiões espanholas. E, em cidades como Madrid, o elevado fluxo começa também a criar dificuldades logísticas. Com a autarquia a trabalhar em contrarrelógio para dar uma resposta eficiente, associações e paróquias têm cumprido um papel crucial na assistência aos que chegam à capital.

É o caso de Mamadou, que chegou há poucas semanas a Madrid e contou com o apoio da "Coordinadora de Barrios" para pernoitar alguns dias. Para o jovem, natural da Libéria, Espanha é, contudo, apenas um país de trânsito. O objetivo é "seguir para França", onde tem um irmão e espera encontrar trabalho "naquilo que for necessário".

Mas nem todos arranjam abrigo em Madrid. Com sete albergues completamente cheios, Nicole Dongala, diretora da Associação Karibu, que trabalha com migrantes subsaarianos, lamenta não conseguir garantir alojamento a todos os que lhe pedem ajuda. "Nas últimas semanas, muitos migrantes têm acabado a dormir na rua", admite ao JN, reconhecendo que se vive na capital espanhola um "momento muito quente" no que diz respeito à chegada de imigrantes.

Patricia Fernández também garante ter observado alguma "falta de condições na receção às pessoas que entram em Espanha através da fronteira sul". Muitas encontram-se em "estado crítico e com crises de ansiedade", pelo que é urgente um "redimensionamento do sistema" para garantir que todas recebam a "atenção necessária". Foi em 2015 que a Câmara de Madrid, dirigida pela ex-juíza Manuela Carmena, colocou pela primeira vez na sua sede, em plena Praça de Cibeles, uma faixa de boas-vindas aos refugiados com a inscrição em inglês: Refugees welcome.

Vagas serão permanentes

Agora, a autarquia admite falta de recursos para ajudar todos os que precisam, estando, por isso, a trabalhar no reforço do dispositivo. Embora a ajuda humanitária seja competência do Estado a Câmara quis desde o primeiro momento "comprometer-se de forma direta" na tarefa de acolher quem pede refúgio, garantiu ao JN Luis Nogués, diretor de Integração Comunitária e Emergência Social.

Para ajudar a "enfrentar as necessidades" migratórias, a autarquia prevê disponibilizar mil lugares em 2019, divididos entre 600 vagas em alojamentos coletivos temporários e 400 lugares distribuídos por vários apartamentos, diz Luis Nogués. Embora sejam dispositivos criados para enfrentar o acréscimo de migrantes registado este ano, o responsável garante que o objetivo é que se tornem permanentes, tendo em conta o "incremento de chegadas" que se costuma verificar entre os meses de maio e outubro.

Europa

Menos chegadas

Apesar de a entrada de migrantes em Espanha ter disparado em 2018, as chegadas à Europa estão em declínio. Segunda a Organização Internacional para as Migrações, até setembro chegaram 82.100 pessoas, contra 136 mil no ano passado e 305 mil no mesmo período de 2016.

O fecho de Itália

Itália foi o destino com a maior quebra - 105 mil em 2017 contra 21 mil este ano, por força da política migratória restritiva do novo ministro do Interior e o líder da extrema-direita italiana, Matteo Salvini.



1741

Pessoas perderam a vida ao tentar atravessar o Mediterrâneo entre janeiro e setembro deste ano.