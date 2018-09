O estranho caso dos raptores nus no Canadá. Há novos dados

C.L. Hoje às 16:12 Facebook

Há novos detalhes sobre o estranho caso de uma família que terá sido raptada por um grupo de pessoas nuas, em novembro do ano passado, em Edmonton, capital do Estado canadiano de Alberta. A história está cada vez mais bizarra.

Foi numa segunda-feira de manhã. O relógio marcava 9.30 horas. Um grupo de cinco pessoas nuas bateu à porta de um casal com um bebé recém-nascido e forçou-os a entrar numa carrinha. O homem, que foi colocado na mala do BMW, conseguiu escapar e a mulher, que tinha a filha ao colo, também arranjou forma de sair da viatura num momento em que seguia a menor velocidade.

Um camionista que passava no local naquele momento, acolheu-os, em pânico e descalços no meio da neve. Mas a carrinha onde seguiam os alegados raptores terá embatido intencionalmente contra o camião.

Quando a Polícia chegou ao local, encontrou um grupo de pessoas nuas dentro da carrinha: foram detidos duas mulheres e um homem, acusados de rapto e resistência à autoridade. Duas adolescentes, de 13 e 15 anos, que também seguiam no BMW, despidas, não foram detidas. Ninguém ficou ferido.

Os três detidos acabaram por confessar o crime de rapto em tribunal. Uma das mulheres também se deu como culpada por condução perigosa. Alegaram que, naquela manhã, tinham bebido um chá alucinogénico vindo da Índia. Testes posteriores revelaram que não havia substâncias ilegais no organismo dos criminosos.

Esta semana, um documento sobre o processo foi tornado público, revelando detalhes ainda mais intrigantes.

O grupo de raptores estava há três dias fechado em casa. Praticamente não comeram. Segundo o tribunal, a dado momento, convenceram-se de que estavam em perigo e de que precisavam de fugir e de salvar os vizinhos, a família raptada, dos demónios que estavam à solta. Acreditando que não havia tempo, saíram de casa sem roupa, excetuando a mãe das duas adolescentes. Nem sequer abriram a porta da garagem. A mãe, ao volante da carrinha, avançou contra a porta e em direção à casa dos vizinhos.

As vítimas, que estavam descalças em casa, foram então forçadas a entrar assim mesmo na viatura. As temperaturas eram negativas. O homem que foi colocado na mala foi ainda obrigado a entoar um cântico Jeová dez vezes.

Sabe-se também agora que, quando a Polícia chegou ao local do acidente, os raptores adultos - a mãe das duas adolescentes, um sobrinho e a sua mulher - não paravam de cantar, acreditando que os agentes eram monstros que os iriam matar. No momento da detenção, o grupo demonstrou ter força física fora do normal, resistindo a gás pimenta e a "tasers" que tiveram que ser aplicados várias vezes até surtirem efeito.