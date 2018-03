O ex-espião russo, a filha e o veneno como arma comum

IVETE CARNEIRO Hoje às 17:50 Facebook

Um casal improvável, ele muito mais velho, deambula nas margens do rio Avon, em Salisbury, Sudeste de Londres, como se estivesse sob influência de álcool ou droga, lançando as mãos ao céu em movimentos desconcertados. O telefone da polícia toca pouco depois. Transeuntes encontram o par inanimado num banco do centro comercial Maltings. Dois dias depois, é a participação da Inglaterra no Mundial de Futebol de 2018 na Rússia que é questionada.

Não fosse o nome das vítimas e a história não aguçaria o espírito de nenhum realizador de cinema. Mas trata-se de Sergei Skipral, 66 anos, e da filha, Yulia, 33. E não será preciso muito para colocar num argumento de suspense que ambos poderiam estar a falar da esposa de Skipral, Liudmila, falecida de cancro em 2012, do irmão, que morreu em 2016 na Rússia natal, e do filho, vítima de uma insuficiência hepática durante uma viagem a S. Petersburgo, no ano passado.

Sergei e Yulia estão desde domingo à tarde hospitalizados em estado crítico. E dois agentes que os socorreram também, ainda que com sintomas ligeiros. Ambos foram vítimas "de tentativa de homicídio por administração de agente nervoso", declarou o chefe da polícia antiterrorista britânica, Mark Rowley à imprensa. Mas porquê?

O argumento perfeito

O argumento é, de facto, perfeito. Skipral, o "amável" habitante de Salisbury, vivia ali desde 2010. Antes, passara seis anos numa prisão russa. Antes fora detido por alta traição sob a forma de espionagem. Antes, trabalhara no Ministério russo dos Negócios Estrangeiros. Antes, nos serviços secretos. E, durante esta fase particular, fora recrutado pelos serviços secretos britânicos (MI6). Agente duplo. Confessou em 2004: Londres oferecera-lhe o equivalente a 78 mil euros pela identidade de outros espiões russos a viver na Europa, como ele.

De volta a 2010, Skipral é um dos quatro homens que atravessam a placa do aeroporto de Viena. É entregue ao exílio britânico em troca de espiões russos "adormecidos" intercetados nos EUA. Foi perdoado, em nome dos outros e especialmente de Anna Chapman, "a nova Mata Hari". Mas, apesar de dever adquirir uma nova identidade, mantém-se oficialmente Sergei Skipral até hoje, com registos de propriedade e tudo o que permita seguir o percurso de uma vida.

E se as declarações do Kremlin, ontem, foram de estupefação perante um "trágico" sucesso sobre o qual, garantiu o porta-voz, Dmitri Peskov, não tem informações, as de Andrei Lougovoi, deputado da Comissão de Segurança do parlamento russo, apimentam a história. O ex-espião "não representa perigo para a Federação Russa". E: "os ingleses sofrem de fobias. Mal acontece alguma coisa com um russo, procuram logo uma pista russa".

O fantasma de Litvinenko

Estarão, porventura, escaldados. O caso, disse o ministros britânico dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, ontem, perante a Câmara dos Comuns, é demasiado parecido com o do antigo agente secreto russo Alexandre Litvinenko, que ousou acusar o regime de "práticas mafiosas". Morreu 22 depois de tomar chá com polónio, um isótopo radioativo produzido exclusivamente pela Rússia, em novembro de 2006, num hotel londrino. Junto dele estaria... Andrei Lougovoi, que também já foi agente secreto.

A Embaixada da Rússia no Reino Unido pediu esclarecimentos "para colocar um fim à demonização da Rússia", enquanto Boris Johnson avisou, sem apontar culpados, que "nenhuma tentativa para matar um inocente em território britânico ficará sem sanção" e merecerá resposta "adequada e robusta". A confirmar-se mão russa, "será muito difícil imaginar que a representação do Reino Unido" no Mundial 2018 "decorra de forma normal", atirou, intempestivo. O gabinete teve que esclarecer: pode estar em causa a representação política e diplomática do Reino Unido.

A polícia antiterrorista assumiu a liderança da investigação, ainda que o comissário Mark Rowley alertasse ser cedo para especular. "Os exilados russos não são imortais. Todos morrem e há sempre quem tenha a tendência para algumas teorias de conspiração".

Veneno, uma arma comum

1978. Georgi Markov

lNum ato discreto, um homem injeta uma cápsula com rícino num dissidente búlgaro, numa paragem de autocarro londrina. Georgi Markov morre quatro dias depois.



1997. Jaled Mechaal

Turistas canadianos que afinal eram agentes da Mossad israelita injetam um dirigente do Hamas palestiniano no pescoço, em Amã, Jordânia. O rei jordano negocia com Telavive a troca dos atacantes pelo antídoto. Jaled Mechaal sobreviveu.

2004. Viktor Yúshchenko

O líder da oposição ucraniana é envenenado com dioxina

na campanha presidencial, em que luta contra o candidato de Moscovo, Viktor Yanukovich. Viktor Yúshchenko fica com o rosto deformado. É eleito em 2005.



2017. Kim Jong-nam

Irmão e crítico do líder norte-coreano Kim Jong-Un, Kim Jong-nam morre depois de aspergido com um agente neurotóxico no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia.