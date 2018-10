Ivo Neto Hoje às 18:57 Facebook

Brett Kavanaugh foi o escolhido por Donald Trump para assumir o lugar que Anthony Kennedy deixou em aberto no Supremo Tribunal dos EUA. Na sexta-feira, o Senado vota a confirmação do juiz.

A nomeação, já polémica devido à posição que Kavanaugh tem sobre a lei de porte de armas e o aborto, tornou-se num caso de Justiça depois de o juiz federal ter sido acusado de assédio sexual, por três mulheres diferentes.

"Não há nenhum norte-americano mais qualificado para o cargo do que ele", foi desta forma que Donald Trump descreveu Brett Kavanaugh, quando, no início de julho, o nomeou para o Supremo. Nos EUA, a nomeação para este cargo é da exclusiva responsabilidade do Presidente, mas tem de ser confirmada pelo Senado.

Quem é o todo terreno republicano?

Kavanaugh frequentou a Escola de Direito da prestigiada Universidade de Yale. Em 1993, esteve a trabalhar como oficial de justiça ao serviço de Anthony Kennedy, o homem que vai substituir caso se confirme a nomeação proposta por Trump.

Trabalhou com o procurador Kenneth Starr, que investigou o caso extraconjugal a envolver Bill Clinton e a estagiária Mónica Lewinsky. Entre 2001 e 2006 desempenhou vários cargos na administração Bush. Esteve envolvido na polémica em torno da contagem de votos entre Al Gore e Bush e acompanhou de perto as investigações sobre o 11 de Setembro. Foi aí que ganhou a alcunha de "Forrest Gump Republicano", por estar presente nas principais contendas em que o partido se viu envolvido.

O assédio sexual que pode travar a nomeação

O homem que voltou a colocar o partido Republicano no centro da agenda informativa é contra o aborto e defende a liberalização do mercado das armas. Mas não são só as posições políticas que o deixam no centro da polémica. Três mulheres acusam o juiz de violação.

Christine Ford, uma professora da Universidade de Palo Alto, na Califórnia, disse que o homem a atacou sexualmente quando ela tinha 15 anos e ele 17. Tudo terá acontecido durante uma festa da escola. A mulher diz que ele a levou para o quarto e lhe tentou tirar a roupa, tapando-lhe a boca para não gritar. A mulher confirmou o ataque numa audiência no Senado dos Estados Unidos, no dia 29 de setembro.

Kavanaugh, visivelmente emocionado, negou as acusações, mas não respondeu de forma clara quando o questionaram sobre não querer o envolvimento do FBI no caso. " Isso não ia acrescentar nada às perguntas que já estão a ser feitas", disse enervado.

Deborah Ramirez, que estudou com Kavanaugh em Yale, acusou o juiz de se ter exibido e de lhe ter encostado o pénis à cara durante uma festa universitária, no ano letivo 83-84. "O alegado ataque há 35 anos nunca aconteceu", disse o homem à "The New Yorker".

O último caso conhecido envolve Michael Avenatti, a advogada que representa Stormy Daniels no diferendo contra Trump. A mulher disse ter na sua posse informação credível sobre um alegado caso de abuso sexual relacionado com o juiz. Mais tarde disse que a mulher em causa é Julie Swetnick, uma antiga funcionária do governo que disse ter sido atacada pelo homem.

A reação pouco digna da "equipa Trump"

Quando se esperava algum bom senso na resposta à polémica, Trump foi igual a si próprio. Durante uma conferência de imprensa atacou duas jornalistas que o questionaram sobre o caso. Mas foi mais longe. Ridicularizou em público, sob aplausos dos seus apoiantes, Christine Ford pelo seu testemunho em que acusa o juiz de a ter violado."Eles destroem pessoas. São pessoas muito más", acrescentou.

Também Kellyanne Conway, conselheira do presidente dos Estados Unidos, saiu em defesa do juiz, mesmo admitindo também ter sido abusada sexualmente. "Não espero que Brett Kavanaugh ou ou alguém assuma as responsabilidades por abusos sexuais, cada um tem de ser responsável pelo seu próprio comportamento", comentou a assessora.

A última montanha antes da votação

O jornal "The Washington Post" diz, esta quinta-feira, que a Casa Branca não encontrou qualquer início que confirme as acusações de conduta sexual imprópria contra o juiz, no relatório que o FBI entregou à comissão de Justiça do Senado. Os Senadores vão analisar o documento, devendo a votação sobre a confirmação do juiz avançar na sexta-feira como previsto.

Senadores democratas insatisfeitos com a investigação do FBI Foto: Reuters

A investigação mereceu fortes críticas por parte dos Democratas, que questionam a ausência de entrevistas a Deborah Rodriguez, uma das mulheres envolvidas na acusação de violação. Para os senadores que fazem oposição a Trump, o número de entrevistas terá sido limitado pelas restrições que a Casa Branca colocou ao FBI.