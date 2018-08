O "homem desfeito" que cometeu o suicídio do século

IVETE CARNEIRO Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Um mecânico - ou agente de solo, as versões divergem - da Horizon Airlines sentou-se aos comandos do avião de linhas aéreas que estava à mão, um Bombardier Q400 parqueado na manutenção do Aeroporto de Seattle-Tacoma. Ligou os motores, encaminhou-se para a pista e foi à vida dele, num singular e solitário festival aéreo.

Eram 20 horas locais de sexta-feira, seis da manhã de sábado em Portugal. Fez acrobacias, rasou a água a sul de Seattle, voltou a subir e disse aos controladores que não precisava de ajuda. "Já joguei alguns jogos de vídeo". Despenhou-se ao cabo de uma hora, depois de ser perseguido por caças. Era "apenas um homem desfeito".

A história só pôs as autoridades norte-americanas em sobressalto por alguns minutos, mas lançou o caos no Sea-Tac, onde os voos se arrastaram noite dentro (um deles abortou a descolagem), numa altura de grande fluxo turístico de e para o Alaska. As conversas do piloto de ocasião com os controladores aéreos foram rapidamente clarificadoras. Não era um terrorista. Tratava-se de um triste "suicida, um homem só", sem intenções de prejudicar ninguém. Palavras escritas do gabinete do xerife do condado de Pierce.

Conversa surreal

"Há muita gente que se preocupa comigo e que vai ficar desapontada ao saber que fiz isto". A voz de Rich é calma, por vezes animada, umas poucas admirada. Chama-se Rich - é o nome que se ouve na conversa publicada pela Broadcastify -, tem (ou tinha, não foi esclarecido) 29 anos e diz-se "branco". "Queria pedir desculpa a todos. Sou apenas um homem desfeito, devo ter uns parafusos soltos, se calhar. Nunca soube verdadeiramente, até agora". Estava feita a apresentação e a descrição do móbil do crime. A conversa é surreal e já os F-15 tinham descolado para enquadrar a viagem de Rich. Diz quem viu que voavam baixo, todos, ao ponto de se conseguir ver claramente a face da Alaska Airlines que adorna a cauda do Q400.

Rich dá conta da descida do nível de combustível - "Ó Diabo, tenho que deixar de olhar porque está a descer rápido" - revela desconhecimento dos termos técnicos, rejeita a sugestão para aterrar numa pista próxima - "Acho que posso estragar alguma coisa ali também" - e questiona-se sobre como pressurizar algo. "Isto é provavelmente prisão perpétua, não? Bem, deveria ser."

Os interlocutores dizem, entre eles ou para fora, que Rich anda apenas às voltas e "só precisa de ajuda para controlar o aparelho". "Nããã", reage ele, "já joguei alguns jogos de vídeo". Até que parece consciencializar-se. "Raios, há vidas de pessoas em risco. Não quero magoar ninguém. Só quero que me sussurrem doces nadas ao ouvido". Pergunta, até, se a empresa o contrataria como piloto acaso conseguisse aterrar com sucesso. A última parte da gravação conhecida é ininteligível. Rich pede as coordenados "daquela mãe orca e do seu bebé".

O fim da corrida foi numa zona arborizada da ilha de Ketron, no estuário de Puget Sound, a 40 km de Sea-Tac. Por falta de experiência. "Fez uma idiotice e pode muito bem ter pago com a vida", resumiu o xerife, Paul Pastor. Não se sabia. Não foi dito. "O nosso coração está com a família e com os funcionários da Alaska Air and Horizon Air", comunicou a porta-voz, Constance von Muehlen.