O homem que durante 34 anos recolheu as moedas da Fontana di Trevi

Visitar a Fontana di Trevi e não atirar uma moeda é como ir a Roma e não ver o Papa. Durante mais de trinta anos houve um homem que lucrou com a tradição ligada a este monumento histórico. Foi detido, libertado e regressou à prisão antes de morrer.

Demorava pouco mais de 15 minutos a recolher cera de 850 euros da famosa Fontana di Trevi, um dos monumentos mais conhecidos da capital de Itália, visitado anualmente por milhões de turistas, que todos os dias deixam centenas de euros mergulhados na água.

Durante 34 anos, entre 1968 e 2002, Roberto Cercelletta recolheu diariamente parte do dinheiro lá deixado. Era conhecido das autoridades e das pessoas que viviam perto do monumento e toda a gente sabia as estratégias usadas por aquele desempregado, com um histórico de problemas mentais, para levantar as moedas.

Tinha duas técnicas que eram logo empregues ao início da manhã, na ressaca de mais um dia e antes da chegada de mais uma leva de turistas que, movidos pela fé ou pela superstição, abriam as carteiras e lançavam as moedas ao pequeno lago urbano. Varria as moedas e juntava-as num pequeno canto antes de entrar na água para as levantar. Quando isto não era possível, utilizava um íman para as recolher.

Tudo mudou em 1999, quando uma nova lei, que entrou em vigor para proteger os monumentos históricos, proibiu a entrada naquela fonte. A polícia começou a multar Roberto, que, num ato de loucura e munido de uma faca, se feriu na barriga. Acabou detido, em 2002.

Durante um inquérito, disse às autoridades que não juntava o dinheiro que recolhia. Explicou que dividia as moedas com outras pessoas e defendeu-se alegando que o seu trabalho já era uma tradição naquele local. Apesar de, em Roma, Roberto granjear uma certa simpatia junto dos locais, as notícias da sua detenção provocaram reações negativas noutras zonas do país. É que o dinheiro que os turistas lançavam à fonte teria como destino final organizações de solidariedade.

Apesar da indignação, Roberto permaneceu detido pouco tempo, mas voltou à prisão em 2011, depois de ter entrado na fonte e se ter ferido novamente com uma faca. O homem acabaria por morrer em 2013, mas o seu nome voltou a ser notícia no ano passado.

Em março de 2018, Virginia Raggi, responsável pelo município de Roma, pediu para que o dinheiro recolhido desde abril de 2018 fosse destinado à cidade, em vez de ser entregue à Cáritas de Roma, como acontece até agora. A requisição mereceu grandes críticas e Virginia recuou no pedido e alterou a data para dezembro.