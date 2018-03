O insólito caso do homem acusado de mudar de sexo para se reformar mais cedo

JN Ontem às 23:54 Facebook

Não só aconteceu, como aconteceu dentro da lei: um homem mudou de sexo, ainda que apenas no papel, para, acusam os críticos e um responsável do Registo Civil, poder antecipar a idade da reforma. O caso insólito registou-se na cidade de Salta, na Argentina, país onde as mulheres podem reformar-se cinco anos mais cedo do que os homens.

Sergia Lazarovich foi Sergio até aos 59 anos. Trabalhador da função pública, iniciou o processo de mudança de identidade em junho do ano passado, depois de terem caído em saco roto as várias reivindicações que fez relativamente à disparidade da lei argentina, que, segundo a imprensa do país, estabelece os 60 anos como idade da reforma para mulheres e os 65 para os homens. Ao fim de algumas conversas com advogados, percebeu que precisaria de anos até um eventual processo poder desencadear alguma mudança na legislação.

Para quê esperar todo esse tempo - sem a garantia de que a luta judicial surtisse algum efeito - quando uma mudança de género, ainda que no papel, poderia ter muito mais impacto? É que, além de ter uma política de reformas aparentemente desigual, a Argentina também permite que as pessoas possam, legalmente, alterar o género, sem terem de se submeter a qualquer tipo de cirurgia, segundo a imprensa do país.

Sergio, agora Sergia, atualmente com 60 anos, fê-lo e, não esclarecendo as intenções com que o fez, deixou claro que o seu objetivo nunca foi poder aposentar-se mais cedo. "Mudei de género porque tenho uma convicção. As motivações são minhas e eu não tenho que explicar nada a ninguém", disse ao jornal "El Tribuno", recusando, veemente a ideia levantada por vários colegas de trabalho e pelo responsável do Registo Civil local, que acusam Lazarovich, que tem namorada e dois filhos, de ter adotado um nome feminino para poder aposentar-se mais cedo.

"Os meios de comunicação estão a mentir, devem informar-se mais, não iniciei nenhum procedimento na Anses (agência governamental para os aposentados e pensionistas)", disse. Segundo os jornais locais, a própria Anses confirma que não recebeu nenhum pedido de reforma até à data.

O caso foi trazido para a esfera pública nos últimos dias na sequência de uma queixa, segundo a qual Lazarovich teria modificado o documento de identificação com a única finalidade de se aposentar mais cedo. Uma situação que o responsável pelos serviços do Registo Civil de Salta, Matias Assennato, crê tratar-se de um "caso de abuso dos direitos de reforma e da lei da identidade de género".

Antes da entrevista ao jornal argentino, Lazarovich tinha dito que toda a questão não teria sido "problemática se toda a gente se reformasse aos 65 anos".