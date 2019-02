Hoje às 19:07 Facebook

Um rapaz espanhol, que foi a Miami assistir a um jogo da NBA, arrisca uma pena de prisão que pode chegar aos 10 anos.

Adrián Mato viajou de Espanha até à Florida, nos EUA, para assistir a uma partida de NBA entre os Miami Heat e os Chicago Bulls.

O que seria uma viagem de sonho pode tornar-se numa verdadeiro filme de terror. O jovem de 23 anos está acusado de quatro delitos: agressão a um polícia, resistência com violência à polícia, má conduta e intoxicação.

Os incidentes tiveram lugar na passada quarta-feira, na American Airlines Arena. Adrián envolveu-se numa violenta discussão com adeptos que estavam sentados no banco de trás. No vídeo que chegou às redes sociais, pode ver-se alguns dos seus colegas a tentaram acalmar Adrián.

A polícia presente no estádio ainda tentou acalmar o jovem espanhol que resistiu de forma violenta, acabando por ser levado pelas autoridades.

"Cheirava a álcool e tinha um discurso bastante confuso", disse a polícia, num comunicado a que o "ABC" teve acesso. O juiz que investiga o caso determinou uma fiança de 10 mil dólares, cerca de 8700 euros, para que o jovem não tenha que esperar detido até à conclusão do julgamento.