O mais potente foguetão dos últimos 45 anos voa ao som de David Bowie

Ontem às 22:52 Facebook

Twitter

O segundo mais potente foguetão da história aerospacial subiu, esta terça-feira, rumo ao espaço. Foi lançado na Florida, da mesma plataforma de onde saíram duas missões lunares.

Um foguetão tão alto como um prédio de 20 andares, mais seis que aquele que serve de sede ao Jornal de Notícias, no Porto, e com 27 motores a gerar muitas toneladas de potência, para subir ao céu a uma velocidade superior a dois mil quilómetros, até entrar no espaço. É assim o Falcon X, o segundo mais poderoso foguetão da história aeroespacial, lançado, esta terça-feira, de Cabo Canaveral, na Florida, EUA.

A potência e a capacidade do Space X são apenas superados pela aeronave Saturn V, que atuou nas missões Apollo nas décadas de 60 e 70. É o mais poderoso foguetão lançado nos últimos 45 anos.

Um carro elétrico cor de cereja da Tesla é a única carga a bordo deste super-foguetão, com capacidade para transportar 66 toneladas. Podia levar 12 elefantes, o triplo do Space Shutle, mas o objetivo é usar o Space X para transportar satélites mais pesados para o espaço e até, no futuro, seres humanos numa eventual ida a Marte.

Para já, se a missão correr bem, será o carro cor de cereja da Tesla a ser deixado na órbita do planeta vermelho. Uma diatribe de Ellon Musk, o excêntrico milionário que é dono da Tesla e da Space X.

"Adoro a ideia de que há um carro à deriva indefinidamente no espaço, talvez para ser descoberto por uma raça de alienígenas milhões de anos no futuro", disse Ellon Musk, quando questionado no Twitter sobre esta opção.

No Instagram, Musk explicou que não queria que esta missão fosse diferente. "Algo aborrecido é terrivel, especialmente para as empresas, por isso decidimos enviar algo pouco comum, algo que nos fizesse sentir. A carga é um Tesla Roadster original, a tocar Space Odity", de David Bowie.

O Falcon Heavy, com 70 metros de altura e capaz de transportar mais de 66 toneladas, descolou às 15.45 horas locais (20.45 em Portugal continental) da plataforma LC-39A, a mesma a partir da qual descolaram os foguetões das missões Apollo com destino à lua (1961-1972).

Milhares de pessoas assistiram ao lançamento a partir das áreas autorizadas para o efeito no Centro Kennedy da NASA.