O médico que vê o Facebook dos mortos antes de avisar a família

Louis Profeta é médico no Saint Vicent Hospital, em Indianapolis, nos EUA. Trabalha no serviço de emergência e tem que lidar diariamente com a morte e com uma das mais árduas tarefas que um médico enfrenta: avisar os familiares das vítimas.

Numa longa publicação na sua página de LinkedIn, o médico partilha com os seguidores aquele que é um dos desafios mais difíceis que qualquer profissional na área da saúde tem que enfrentar. Partilhar com os familiares de uma vítima a notícia da morte.

Antes de dar a informação que nunca ninguém quer receber, Louis vai ver o Facebook da vítima. "Estou prestes a mudar a vida deles, da tua mãe ou do teu pai. Daqui a cinco minutos, nunca mais serão os mesmos, nunca mais se sentirão felizes", escreve.

Antes de informar os familiares da triste perda, o médico tem uma espécie de ritual. "Eu vou ver a foto da carta de condução e pego no meu iPhone e começo a pesquisar o teu nome no meu Facebook. Podemos até ter amigos em comum. Eu conheço muita gente", explica o médico.

"Eu vejo-te ao lado da tua mãe e do teu pai. Eu vou saber exatamente quem eles são quando entrarem na sala", diz. E é, precisamente, no momento em que tem que enfrentar os familiares devastados, que o Facebook pode ajudar o médico. "Quando vejo o teu Facebook antes de lhes contar, ajuda-me a saber que estou a falar de uma pessoa, alguém que eles amam", admite.



Para além da atividade de médico, Louis é autor de vários livros e um dos utilizadores com mais seguidores no LinkedIn.