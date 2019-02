O "menino mais pequeno do mundo" teve alta e já está em casa

Hoje às 21:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bebé, que nasceu prematuramente com 268 gramas, teve alta de um hospital do Japão na semana passada.

O bebé, que nasceu em agosto, é considerado o menino mais pequeno a ter sobrevivido a uma cesariana de emergência.

O bebé, que agora pesa pouco mais de três quilos, recebeu alta médica depois de ter sido alimentado intensivamente e ter sobrevivido aos tratamentos médicos. A mãe foi obrigada a ter a criança às 24 semanas de gravidez e o bebé permaneceu nos cuidados intensivos durante cinco meses.

"Só posso dizer que estou extremamente feliz pode ele ter crescido tanto. Honestamente, sempre pensei que ele não iria sobreviver", disse a mãe, citada pela BBC. O menino era tão pequeno que, tal como mostram as fotos tiradas pelo hospital, cabia na palma da mão.

De acordo com Takeshi Arimitsu, do hospital universitário de Tóquio, que utiliza dados de um estudo da Universidade do Iowa, trata-se do bebé mais pequeno a ter nascido num hospital e a receber alta médica.

"Há sempre a possibilidade de os bebés deixarem o hospital com saúde, mesmo quando nascem nestas situações", disse o médico à BBC.

O recorde batido na semana passada pertencia a um bebé alemão, que tinha nascido com 274 gramas. A menina mais pequena, também de origem alemã, nasceu com 252 gramas.