O método usado pelos cartéis mexicanos para esconder corpos das vítimas

As máfias mexicanas estão sempre a inovar para fugir ao controlo cada vez mais apertado das autoridades. No estado de Chihuahua, foram encontrados vários corpos enterrados no interior de habitações alugadas temporariamente. É o novo esquema usado para não serem presos.

A polícia encontrou pelo menos 12 corpos enterrados em seis propriedades diferentes. O jornal "Q Diario de Chihuahua" explica que os responsáveis pelos principais carteis de droga daquela região no norte do país estão a desenvolver um novo esquema para escapar à justiça.

Alugam temporariamente algumas casas onde enterram os corpos das pessoas que assassinam, antes de desaparecerem do mapa, fugindo, assim, do radar da polícia.

Fontes próximas do processo, explicam ao jornal que na sequência da investigação aberta, no início do mês, logo a seguir às primeiras descobertas, já foram detidas duas pessoas que integram o gangue "Gente Nueva". Foi com a ajuda desses detidos que a polícia chegou à descoberta de novos corpos.

As suspeitas foram levantadas quando o proprietário de uma casa alugada regressou à sua propriedade e reparou que um cão saía do interior com um grande osso na boca.

O homem deslocou-se de seguida ao pátio e encontrou mais ossos que, depois de os vizinhos terem chamado a polícia, vieram a ser confirmados como restos humanos. Com a ajuda de cães foram descobertos mais ossos.

A polícia acabou por encontrar mais cemitérios clandestinos em pelo menos cinco casas. Até ao momento foram confirmados seis corpos, mas o número de vítimas pode chegar às doze.