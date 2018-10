"O meu filho de 13 anos matou a irmã a sangue frio", conta mãe ainda em choque

Hoje às 18:35 Facebook

A história de Charity Lee está carregada de drama e dor. O filho que tanto amava matou a irmã. Sem que nada o fizesse prever e para se vingar da mãe. A cicatriz deixada na alma desta mãe nunca sarou. Mas a mulher norte-americana conseguiu perdoar o filho.

Chariy Lee estava a trabalhar, em Abilene, no Texas, quando as autoridades locais a contactaram com a informação que nenhuma mãe quer receber. A filha, Ella, de quatro anos, estava morta. Se o primeiro impacto foi mau, a réplica veio reforçar o perfil dramático da história. A menina morreu com 17 facadas desferidas pelo irmão.

O rapaz usou uma faca de casa e assassinou a irmã enquanto esta dormia. O plano tinha sido pensado ao pormenor. Esperou que a mulher que tomava conta deles saísse de casa para entrar no quatro da pequena rapariga. Depois do esfaqueamento, chamou a polícia e permaneceu no local, onde viria a admitir ser o culpado. O caso remonta a 2007, mas foi agora tornado público, numa entrevista de Charity ao "The New York Post" e à BBC.

O motivo para tamanha crueldade foi a vingança. Não por a mãe gostar mais da filha ou por ter rejeitado um qualquer pedido feito pelo então adolescente. O rapaz não suportou a recaída da mãe no mundo das drogas, depois de um processo de recuperação que a tinha ajudado a ficar limpa anos antes.

O assassino foi condenado a 40 anos de prisão, o máximo possível em casos de homicídio juvenil. Teria sido condenado à pena de morte se fosse maior de idade. Permanece encarcerado numa prisão do Texas, onde é visitado pela mãe, que vive agora na Georgia. "Chorei constantemente durante meses. Perdi 15 quilos em 13 dias. Sei que ele só não me matou a mim porque saberia que eu sofreria pouco tempo. Ao matar a irmã, tinha a certeza de que eu ia sofrer mais tempo", explicou a mulher.

Em declarações à BBC, Charity defende-se de quem lhe aponta o dedo por continuar a visitar o filho na prisão. "O meu amor é incondicional. Eu nunca, em momento algum, vou deixar de amar o meu filho", disse.

Em 2013, seis anos depois de perder a filha, Charity engravidou novamente e teve um filho a quem chamou de Fénix. "É o nome de uma ave mitológica que se ergue das cinzas depois da destruição", justificou.