O mistério das 54 mãos encontradas dentro de uma mala num rio russo

Foram descobertas 54 mãos, cortadas pelos pulsos, a maior parte dentro de uma mala, num rio em Amber, perto de Khabarovsk, na Rússia, há cerca de duas semanas. As autoridades afirmam que não sabem a quem pertencem, nem porque foram cortadas.

Uma das mãos deu à costa, o que conduziu as autoridades às restantes, que estavam dentro de uma mala.

As autoridades ainda não descobriram a identidade das vítimas, nem uma explicação. Ainda não foi também descoberto se as mãos representam 54 diferentes indivíduos, ou se correspondem a 27 pares.

No entanto, sabe-se que, no ano passado, segundo o chefe do departamento forense da região, Anatoly Nesterov, as autoridades policiais cortaram as mãos de 410 corpos que não foram identificados. A descoberta alude a uma prática, pouco conhecida na Rússia, que consiste em cortar as mãos de corpos que não tenham sido ainda identificados antes de serem enterrados, para ser possível guardar as impressões digitais e fazê-lo depois, caso necessário.

"Os patologistas cortam os pulsos dos corpos e passam-nos para os especialistas da polícia, que retiram as impressões digitais. Depois, passam para a morgue, onde são depositadas juntamente com outro material biológico - quando este material chega aos 50, 60 quilos são deitados fora, enterrados, ou cremados", explicou Anatoly.

De acordo com o jornal russo "The Siberian Times", o Comité de Investigação disse que não há nada de anormal em guardar mãos cortadas, mas sim na forma como foram descartadas.

As autoridades de Khabarovsk afirmaram, contudo, que nada têm a ver com as mãos encontradas, assim como os serviços forenses. Segundo os oficiais, a prática já não é realizada desde 2015.

Os media locais reportaram ainda que, junto dos restos mortais, foram também encontrados curativos médicos e capas de sapatos de plástico do estilo hospitalar.