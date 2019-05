O mistério das armas encontradas numa casa de ricos em Los Angeles

JN Ontem às 23:05 Facebook

As autoridades norte-americanas de Los Angeles anunciaram uma das maios recuperações de armas naquela cidade. O arsenal com mais de mil exemplares estava no interior de uma mansão ao lado da casa de Beyoncé.

Quando as autoridades locais chegaram a uma mansão, numa das zonas mais ricas de Los Angeles, ficaram verdadeiramente chocadas com o que lá encontraram. Um arsenal de armas que alguns dos melhores agentes nunca tinham visto na sua vida.

Segundo explica o jornal "The Los Angeles Times", foram necessários 30 agentes policiais e 12 horas para remover todas as armas do local, juntamente com as munições. As armas estavam todas enroladas em longas filas de cobertores brancos. "É impressionante como é que uma pessoa pode ter tantas armas assim", disse Chris Ramirez, um porta-voz da Polícia de Los Angeles.

Ainda assim, a presença de milhares de espingardas não é o aspeto mais interessante desta operação policial. O jornal "The Guardian" escreve que a mansão onde as armas foram encontradas pertence a uma das famílias mais ricas dos EUA.

No interior da casa, no momento da operação policial, estava Girard Saenz. Foi detido e é acusado de ter violado a lei de armas do Estado da Califórnia. Sobre ele recaem também suspeitas relacionadas com a venda ilegal de armas,

Zona nobre da cidade

Enquanto as autoridades desenvolviam as suas investigações, turistas rumavam ao local para ver a Mansão da Playboy e as casas de famosos como Jay-Z e Beyoncé, que vivem a menos de um quilómetro daquela habitação.

No entanto, o homem detido terá muito mais em comum com a elite de Los Angeles do que apenas a morada. O homem foi identificado nos registos criminais como sendo o companheiro de longa data da magnata do imobiliário Cynthia Beck, mãe de três meninas fruto da relação que manteve com o herdeiro de J.Paul Getty, Gordon Getty. Os Getty são uma das famílias mais ricas do mundo e destacaram-se ao longo dos anos pelo apoio prestado ao universo das artes.

A casa terá sido comprada por Beck em janeiro de 2001, mas ainda não se sabe se a mulher terá qualquer relação com o caso da passada quarta-feira. De acordo com os registos públicos da cidade, Beck comprou uma série de habitações entre Los Angeles e São Franciscos, algumas delas adquiridas em parceria com Saenz.

As autoridades federais e a policia local avançaram para a casa em questão na madrugada de quarta-feira depois de terem recebido uma denúncia anónima relacionada com a alegada venda ilegal de armas.

"Os agentes encontraram mais de mil armas, de todas as marcas, modelos e calibres", confirmou Ramirez, que esteve no local na quarta-feira. "Elas foram encontradas em várias espaços da casa. Havia pilhas de munições numa parte da sala e pilhas de armas do outro lado", revelou.

Saenz foi libertado, na quinta-feira, depois de pagar cerca de 50 mil euros.