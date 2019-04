O mistério do casal desaparecido na República Dominicana há duas semanas

Hoje às 10:21 Facebook

Um casal de Nova Iorque, nos EUA, está desaparecido há cerca de duas semanas quando se preparava para regressar de umas férias na República Dominicana.

Portia Ravenelle e Orlando Moore deveriam ter regressado aos EUA no dia 27 de março depois de terem passado quatro dias num resort de Samaná. No entanto, segundo escreve a BBC, o casal não chegou a entrar no voo previsto.

A última vez que foram vistos aconteceu quando deixaram o hotel onde estavam alojados para se dirigirem ao aeroporto. O caso está a ser investigado pela polícia local e pelas autoridades norte-americanas.

Col Mehoa, da polícia nacional da República Dominicana, disse, na terça-feira, que as autoridades ainda não podem confirmar se o casal foi vítima de rapto. O carro utilizado pela dupla para regressar ao aeroporto ainda não foi encontrado e a polícia apenas tem registo da passagem por um pórtico numa autoestrada na madrugada em que o casal deveria ter regressado aos EUA.

À CNN, Cheryl Freema, uma turista que ficou no mesmo hotel que o casal, contou que o homem tinha demonstrado receio em utilizar um carro alugado. Os dois terão sido alertados pela empresa de aluguer para não abrirem as janelas da viatura devido ao aumento do crime naquela região.

Aos meios locais, familiares do casal disseram que os dois deixaram de enviar mensagens na noite antes do voo agendado para os EUA.

Polícia investiga corpos encontrados em acidente de carro

As atenções centraram-se, entretanto, nos dois corpos encontrados pelas autoridades locais na sequência de um acidente automóvel. Segundo o "New York Post", pescadores deram o alerta para um carro que terá caído na água.

No interior da viatura estavam duas pessoas que não sobreviveram ao acidente. A polícia está agora a tentar identificar as vítimas para perceber se são os dois turistas desaparecidos.