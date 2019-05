O mistério do homem poupado pelos terroristas da ponte de Londres

Hoje às 12:22 Facebook

Os atacantes que em junho 2017 mataram oito pessoas e feriram 48 num ataque com uma carrinha e facas na Ponte de Londres terão poupado a vida de um homem, com quem pararam para falar durante o massacre.

Imagens gráficas do atentando terrorista na capital britânica, exibidas no Old Bailey (Tribunal Central Criminal inglês), na quarta-feira, mostram os três homens responsáveis pelo ataque a andar na zona do Mercado do Borough, esfaqueando qualquer pessoa que por si passasse enquanto gritavam "Allahu akbar".

As autoridades que ficaram a cargo do caso mapearam em detalhe os movimentos de Khuram Butt, Rachid Redouane e Youssef Zaghba, abatidos pela Polícia, traçando os pontos por onde passaram e onde cada uma das suas vítimas caiu. Mas admitem não entender uma situação captada num vídeo, onde um homem foi poupado pelos radicais, por razões até agora desconhecidas.

As imagens apresentadas em tribunal mostram um homem a andar sozinho numa rua próxima do Borough Market, com o telefone na mão. Um dos terroristas, Redouane, é visto a correr na sua direção, com uma faca de 12 centímetros colada ao punho. O vídeo, que não tem áudio, mostra os dois a falarem e depois o transeunte a seguir caminho, virando-se ainda para trás para dizer alguma coisa aos terroristas, antes de sair de cena.

"Há claramente algum tipo de discussão", disse a detetive Becky Riggs, do comando antiterrorista da Polícia Metropolitana de Londres. "Não sabemos o que foi dito, nunca conseguimos identificar esse homem e, independentemente dos apelos feitos por uma testemunha, o indivíduo nunca se apresentou."

Depois desse episódio, que continua por explicar, os atacantes continuam o banho de sangue. Outras imagens exibidas mostram transeuntes a tentar combater os atacantes e a acabarem esfaqueados apesar dos apelos.