Neve castanha cai nos EUA e surpreende moradores

Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de uma forte tempestade de neve ter atingido várias partes dos EUA esta semana, os habitantes do Minnesota foram surpreendidos pela cor acastanhada da neve que estava na rua.

Em vez da cor branca e brilhante, a neve que cobria as ruas de Minnesota era castanha. Desde logo surgiram várias teorias para tentar explicar este estranho acontecimento.

À revista "Time", Chris O´Brien, dos serviços meteorológicos dos EUA, explicou que por trás da cor estranha da neve está um acontecimento relativamente normal. De acordo com o especialista a culpa é do vento e da areia do Texas e do Novo México.

"O vento transportou muitas partículas de pó que depois caíram na zona do Minnesota devido à precipitação. Este fenómeno foi até acompanhado por imagens satélite", explicou Chris O´Brien.

Apesar de se tratar de um acontecimento relativamente normal, o especialista explica que não é tão comum as partículas percorrerem distâncias tão grandes.

Ao longo dos últimos dias, várias imagens surgiram nas redes sociais em que se pode ver a neve. "Não há necessidade de ajustarem os vossos monitores. Podem ver aqui uma mistura de neve vermelha e branca graças ao pó do Texas que caiu em Maple Grove, Minnesota", escreveu John Wetter.