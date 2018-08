O momento emocionante em que soldado assiste ao nascimento da filha por videochamada

09 Maio 2018 às 11:32 Facebook

Twitter

Um soldado americano estava a caminho de casa no Mississippi, nos EUA, após a esposa entrar em trabalho de parto. Contudo, o atraso do voo levou a que Brooks Lindsey assistisse ao nascimento através de videochamada do FaceTime.

De acordo com a "BBC", uma mulher que também estava no aeroporto fotografou o momento. "Ele estava a chorar e os nossos corações estavam a partir-se. Todos lhe demos espaço. Quando ouvimos a bebé a chorar, ficámos felizes por ele. Eu quis partilhar isto porque nunca quero que nos esqueçamos dos soldados que servem este país todos os dias e dos sacrifícios que eles fazem", escreveu Tracy Dover na publicação do Facebook.

A história foi partilhada no Facebook e no Twitter, o que levou a outras famílias com militares partilhassem as suas histórias pessoais, sublinhando o factos de os soldados frequentemente perderem momentos em família.

"O meu ex-marido chegou a casa uma semana depois de o filho nascer. O processo da Cruz Vermelha é incrivelmente lento. Ele voltou ao batalhão e o pai dele faleceu dois meses depois - ele só chegou dois dias depois do acontecimento", comentou Susan DeCato.

Outra mãe disse que o marido só descobriu sobre o novo filho numa carta que demorou cinco semanas a chegar. "A era da eletrónica tem-nos dado acesso aos nossos entes queridos instantaneamente. Não se compara com o passado, quando o meu marido foi informado por carta que demorou cinco semanas a chegar".

Alguns louvaram o avanço da tecnologia, já que permite que, se o pai não pode estar no local, pode, pelo menos, assistir à distância. "O meu marido foi enviado para combate quando a nossa segunda filha nasceu. Conseguimos fazer videoconferência um dia depois e ele foi o primeiro a vê-la com os olhos abertos. Ele só voltou para casa quando ela já tinha quase cinco meses", escreveu Jen Bell.

Filhos de militares também partilharam as suas experiências. "O meu pai estava no fundo do oceano num submarino quando eu nasci - se eu nascesse um dia mais tarde, ele estaria presente. Ele conduziu a noite toda para me ver", comentou Clare Wakeham.

Já o pai de Melissa Griffin só a pôde conhecer quase um ano depois do nascimento. "O meu pai estava na Coreia quando eu nasci e só o pude conhecer quando eu tinha quase um ano de idade. Eu estimo o meu pai e agradeço-lhe pelo seu serviço e sacrifício frequentemente", partilhou Melissa.

Brooks Lindsey conseguiu apanhar o avião mais tarde e dirigiu-se diretamente ao hospital para conhecer a filha Millie.