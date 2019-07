O momento inclusivo que marcou um festival de metal em Espanha

Hoje às 19:33 Facebook

O público do Resurrection Fest, o festival de heavy metal que acontece todos os verões na Galiza, em Espanha, deu uma lição de superação e entreajuda, no fim de semana passado, quando um jovem numa cadeira de rodas foi levantado pela multidão à sua volta.

Álex Domínguez, jovem estudante de Direito, era mais um metaleiro na 14.ª edição do Resurrection Fest, mas dono de uma característica que o distinguia do resto dos festivaleiros: mobilidade reduzida. Durante o concerto dos Arch Enemy, Álex pediu às pessoas que estavam perto de si que o levantassem para que pudesse viver o concerto de forma mais intensa. O simples pedido tornou-se num símbolo da edição deste ano do festival, que teve lugar na localidade de Viveiro.

"Neste tipo de música, é comum levantar as pessoas de cadeira de rodas. Álex pediu e eles fizeram-no em vários momentos", disse Daniel Cruz, fotógrafo do festival, autor de uma fotografia do momento. "É uma maneira de participar, fazer a mesma coisa que toda a gente faz".

As imagens gravadas no concerto mostram o rapaz na cadeira de rodas a passar pelo público enquanto o grupo o mantém no ar. O momento foi replicado vezes sem conta nas redes sociais e até os próprios Arch Enemy partilharam um vídeo, elogiando, na legenda, a atitude dos fãs.