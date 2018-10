Alfredo Maia Hoje às 21:25 Facebook

Candidato da extrema-direita ao Palácio do Planalto vai à frente na simpatia dos eleitores, preocupante o campo democrático no Brasil.

"#EleNão". O apelo nas redes sociais correu o imenso Brasil e o Mundo. "Bolsonaro, não!", gritaram centenas de milhares, maioritariamente mulheres - mais de um milhão, diz o portal Carta Maior - de Brasília a Lisboa, de S. Paulo ao Porto, em 62 cidades de 26 estados brasileiros e em 66 cidades estrangeiras.

À Esquerda, ao Centro e nos setores moderados, receia-se a eleição de Jair Bolsonaro, ultradireitista capitão do Exército na reserva, nostálgico da ditadura militar, para presidente da República Federativa do Brasil. Há quem tema o "regresso ao fascismo".

A última sondagem do instituto Ibope, cujas entrevistas foram realizadas nos dias das manifestações e do seu rescaldo (sábado e domingo), volta a bafejá-lo com uma subida, conferindo-lhe 31% das intenções de voto (27% na anterior), confirmando-o para a votação decisiva, no dia 28, com Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT).

Mais: apesar do expressivo movimento multipartidário de mulheres contra a sua candidatura, a taxa de rejeição feminina no estudo Ibope está a descer: de 54% em 24 de setembro, para 51% no último estudo, enquanto o direto competidor sobe de 26% para 33%.

O primeiro teste realiza-se no domingo, com a primeira volta das eleições presidenciais e também para governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais, que só na aparência nada têm a ver com a corrida ao Palácio do Planalto.

Às escalas locais e regionais, são eles que mexem as influências. Muitos declararam apoio a Bolsonaro à margem dos respetivos partidos. Por exemplo, embora o seu Partido Social Liberal (PSL) só tenha apresentado 13 candidatos a governadores, Bolsonaro tem 27 pretendentes a seu lado.

Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, deputado federal há sete mandatos, capitão do Exército na reserva, deixando a carreira militar com a restauração da democracia (1985), após um processo em que foi acusado de planear ataques bombistas a quartéis, alimenta desde a época da Academia Militar de Agulhas Negras o sonho de ser presidente.

O cadete inspirado

Nascido em Campinas a 21 de março de 1955, Jair decidiu-se pela carreira militar aos 15 anos, inspirado pelo contacto com tropas que, em 1970, vivendo ele em Eldorado, foram à caça do célebre guerrilheiro Carlos Lamarca (da organização de extrema-esquerda Vanguarda Popular Revolucionária) no Vale da Ribeira, numa batida na qual "participou discretamente", segundo a biografia na sua página oficial. Lamarca foi fuzilado; "Patriota, Bolsonaro ingressou no curso de oficiais"...

Nostálgico assumido da ditadura militar (1964-1985), não hesitou em dedicar, na Câmara dos Deputados, o seu voto pela destituição de Dilma Rousseff "aos militares de 64". Nessa casa da democracia, tem defendido a legitimidade da tortura e a pena de morte e chegou a propor o regresso da ditadura e a suspensão do Congresso.

"A situação do país seria melhor se a ditadura tivesse matado mais gente", disse um dia. Gozoso das próprias controvérsias, pensa que o Brasil "só teria jeito se matassem 30 mil pessoas", começando pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).

Na verve parlamentar, não poupa em truculência e em violência sexista, desde chamar "bandidos" a adversários a dizer a uma deputada do PT: "Não te estupro (violo) porque você não merece". Das suas tiradas racistas, é famoso o relato sobre uma aldeia fundada por escravos onde "o afrodescendente mais leve que encontrou pesava sete arrobas".

TÓPICOS

"Legítima defesa"

Bolsonaro defende "o armamento do cidadão de bem e pelo direito à legítima defesa - sua, de seus familiares, de sua propriedade e de terceiros!". Reclama "segurança jurídica" na atuação dos polícias, a cuja violência o Estado deve garantir a exclusão de ilicitude.

Educação sexual

Contra a educação sexual nas escolas - que considera "erotização infantil", "usurpação da inocência das crianças" e "escancarar as portas da pedofilia" -, Bolsonaro quer "desideologizar" o ensino, com a exclusão do marxismo.

Desfazer e privatizar

Na economia, medidas radicais passam por privatizar ou encerrar a maior parte das 147 empresas estatais, pelo desmantelamento e venda em fatias da holding petrolífera Petrobras e pela liberalização da exploração do gás natural.