O que é feito do "Frankenstein chinês" que terá alterado do ADN de bebés?

O governo chinês e a Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China estão a investigar o caso do cientista He Jiankui, que alegou ter alterado o ADN de dois bebés, de forma a torná-los resistentes ao VIH.

Na segunda-feira, o cientista chinês He Jiankui anunciou o nascimento de duas gémeas, cujo genoma tinha sido alterado. Dois dias depois, apareceu em público para falar sobre o caso e garantiu o sucesso de um segundo semelhante. O governo chinês e a Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China (SUSTech), à qual pertence o investigador, apressaram-se a anunciar uma investigação ao cientista, já conhecido na imprensa internacional como o "Frankenstein chinês".

No fim de semana, alguma imprensa local noticiou a detenção do homem mas as notícias foram desmentidas por uma porta-voz da Universidade, que garantiu que o homem não foi detido, escusando-se, no entanto, a fazer mais comentários sobre o assunto. Citada pelo jornal de Hong Kong "South China Morning Post", a responsável disse que a instituição de ensino não pode responder a questões sobre o caso e que "se houver alguma informação, esta será atualizada através dos canais oficiais". Antes, a mesma fonte já se tinha afastado totalmente do caso. "Posso garantir que a investigação não foi conduzida neste hospital e que os bebés não nasceram aqui", afirmou a porta-voz da SUSTech.

Enquanto isso, Jiankui mantém-se em silêncio e com paradeiro incerto.

O cientista chinês anunciou, na segunda-feira, que ajudou a criar os primeiros bebés geneticamente manipulados do mundo, alegando ter alterado o ADN das gémeas com tecnologia capaz de reescrever o "mapa da vida". Na quarta-feira, na Segunda Conferência Internacional sobre Edição do Genoma Humano, em Hong Kong, explicou ter recorrido à técnica CRISPR/Cas9, para alterar o genoma dos dois embriões, de forma a torná-los resistentes a eventuais infeções pelo VIH. A experiência foi, segundo He, um sucesso, uma vez que as irmãs nasceram no início de novembro "normais e saudáveis". O objetivo, reforçou, não passa por criar bebés "mais inteligentes, mudar a cor dos olhos ou a aparência", mas, sim, "curar uma doença".

Os alegados resultados da experiência em casa não foram avaliados por pares nem publicados em revistas científicas, o que motivou amplas críticas por parte das comunidades médica e científica, com a Comissão Nacional de Saúde da China a acusar o cientista de violar "a lei e ética médica". A propósito do caso, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou, esta segunda-feira, que vai criar um grupo de trabalho sobre manipulação genética.