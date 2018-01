O que se sabe sobre os dois telefones que ligam a Coreia do Norte e do Sul

Ontem às 17:16 Facebook

A comunicação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul foi oficialmente reaberta nesta quarta-feira, com ambos os lados a testarem a linha direta, composta por um telefone verde e um vermelho. O passo reflete uma flexibilização das tensões.

A primeira e mais conhecida linha de comunicação foi estabelecida em 1971, segundo a "Korea Exposé", em dois edifícios com menos de 100 metros de distância entre eles: um na Coreia do Sul, "House of Freedom" ("Casa da Liberdade") e outro nos escritórios de Panmungak, na Coreia do Norte. Em 1972, foram estabelecidas mais linhas, quando se falava numa possível reunificação, e novamente nos anos 90 e 2000.

Na "House of Freedom", as autoridades sul-coreanas ficam sentadas numa secretária onde estão os telefones que operam as ligações com o Norte - um vermelho e um verde que recebem e enviam chamadas -, juntamente com um ecrã de computador e uma máquina de fax para onde a Coreia do Norte envia mensagens sobre logística e, às vezes, ameaças.

Atualmente, segundo a BBC, existem 33 linhas de comunicação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul: cinco para comunicações diárias, 21 para conversas intercoreanas, duas para questões de tráfego aéreo, duas para questões marítimas e mais três para questões conjuntas de cooperação económica.

No entanto, estas linhas ficaram latentes desde fevereiro de 2016, quando a Coreia do Norte cortou laços com o Sul. Este corte de relações aconteceu depois de Seul (capital da Coreia do Sul) ter suspendido o projeto económico conjunto no complexo industrial de Kaesong, que empregava funcionários de ambos os lados, e foi fechado depois de Pyongyang ter enviado um satélite para o espaço - que serviu como teste a uma bomba de hidrogénio.

A porta-voz do Ministério da Unificação da Coreia do Sul disse, na terça-feira, à CNN que têm tentado ligar para a Coreia do Norte duas vezes por dia (9 horas e às 16 horas), de segunda a sexta, mas que não têm recebido resposta desde o último contacto em fevereiro de 2016.

Olimpíadas como instrumento de paz

A decisão da Coreia do Norte de reabrir a linha de comunicação com o Sul surgiu após o líder Kim Jong-un ter dito no discurso de passagem de ano que estava "aberto ao diálogo" com Seul e a enviar uma equipa para os Olimpíadas de Inverno, em PyeongChang, no Sul, no próximo mês.

A porta-voz do Ministério da Unificação da Coreia do Sul referiu à BBC que a chamada de quarta-feira era principalmente para testar a linha. Contudo, disse que ainda é cedo demais para dizer como o contacto se irá desenvolver no futuro, mas que "pode ser através de uma reunião presencial ou de uma troca formal de cartas", sugeriu.