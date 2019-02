O rapaz chamado Trump que adormeceu no Estado da União

Hoje às 17:51 Facebook

Joshua Trump, vítima de agressões na escola por ter o apelido do presidente norte-americano, foi um dos convidados especiais do Estado da União, esta terça-feira, mas não conseguiu assistir ao discurso todo.

Joshua Trump, de 11 anos, foi um dos 13 cidadãos norte-americanos convidados pelo presidente e pela primeira-dama dos EUA para o evento desta terça-feira, no Capitólio. O estudante de Delaware recebeu o convite de Melania Trump, depois de ser ver obrigado a abandonar a escola, devido ao bullying que sofria por causa do apelido.

Acontece que o rapaz não foi capaz de manter-se atento ao discurso do Estado da União, em que o presidente norte-americano reporta, perante o Congresso, as condições em que o país se encontra. A câmara que filmava a plateia apanhou-o a dormir enquanto Trump renovava a promessa de construir uma fronteira entre os Estados Unidos e o México.

As imagens do momento estão a circular pela Internet, com vários internautas a aclamarem Joshua como o herói da resistência anti-Trump.

Joshua foi noticia, em dezembro, por ser vitima de bullying. Apesar de não ter qualquer parentesco com Donald Trump, o menino foi intimidado por ter o mesmo sobrenome que o presidente dos EUA. Ainda que tenha mudado de escola, continuou a ser alvo de chacota por parte dos novos colegas.

Os pais de Joshua disseram à WPVI-TV que os colegas de escola lhe chamavam "idiota" e "estúpido". A mãe, Megan Trump, contratou um autocarro diferente para evitar os insultos mas, na primeira viagem, o motorista questionou o rapaz sobre o apelido.