O vândalo de 79 anos que aterrorizou um bairro na Galiza com guarda-chuva

A polícia espanhola deteve, no centro de Vigo, no passado domingo, um homem de 79 anos, suspeito de provocar danos em vários carros e atacar dezenas de pessoas.

Agentes da Polícia Nacional espanhola conseguiram deter, no centro de Vigo, um homem que, nos últimos meses, estava a ser procurado por moradores da cidade, por provocar danos em viaturas estacionadas na rua.

Só no mês de janeiro foram mais de cem as viaturas atacadas por um indivíduo descrito às autoridades como um idoso, bastante agressivo, que também tinha por hábito destruir as fechaduras de portas de casa. Além disso, os relatos feitos à polícia davam conta de várias agressões a moradores do bairro do Calvario.

O homem foi finalmente detido no domingo, depois de ter sido apanhado em flagrante a atacar mais uma viatura. Quando a polícia chegou ao local, comprovou que o suspeito de 79 anos já tinha antecedentes por delitos semelhantes. Ao todo, é acusado de ter danificado mil casos na zona sul de Vigo.

Violento até na hora da detenção

Quando o proprietário do carro assaltado se aproximou do idoso para o chamar à atenção, o homem tornou-se agressivo, atacando-o no rosto e provocando-lhe várias contusões.

Quando a polícia chegou ao local conseguiu confirmar que havia mais seis carros com danos. Depois de contactarem a esquadra, verificaram que, desde o início do ano, o idoso será o responsável por danos em 120 carros e agressões a três pessoas.

Em comunicado, a que o jornal "El País" teve acesso, a Polícia confirma que o suspeito é responsável não só por ter provocado estragos em várias viaturas, mas também por ter atacado alguma pessoas com duas armas em particular: um pau e um guarda-chuva.