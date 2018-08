O vídeo do resgate de condutor encarcerado 40 metros acima do vazio em Génova

Hoje às 16:14 Facebook

Twitter

Os bombeiros publicaram um vídeo do salvamento de um homem que ficou preso num carro encarcerado 40 metros acima do vazio deixado pela derrocada do viaduto Morandi.

No carro, uma amálgama de chapa retorcida, estavam dois homens, colegas de trabalho. Apenas um foi retirado com vida, Gianluca Ardini, de 28 anos. "Creio que a grande vontade de ver nascer o filho o ajudou a resistir até à chegada dos bombeiros", disse a mulher do sobrevivente, grávida de oito meses.

"Disseram-lhe para ficar imóvel, porque o carro podia desprender-se e cair a qualquer momento", recordou Giulia Organo, a mulher de Gianluca Ardini. "Infelizmente, o colega não conseguiu", acrescentou.