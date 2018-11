Ofensiva pró-governamental no Iémen faz 149 mortos

Hoje às 08:20 Facebook

Twitter

Pelo menos 142 combatentes rebeldes e sete civis morreram, em 24 horas, na sequência de uma ofensiva das forças pró-governamentais apoiadas pela Arábia Saudita numa cidade portuária no oeste do Iémen, segundo fontes militares e hospitalares.

Os rebeldes huthis, combatentes apoiados pelo Irão, tentaram resistir ao avanço das forças pró-governamentais apoiadas pelos sauditas em alguns bairros da cidade, disse uma fonte militar.

Dezenas de combatentes rebeldes feridos foram transportados para a capital Sanaa, no Leste, e para a província de Ibb, no sul do país, disse uma fonte do hospital militar Hodeida. O número de mortos foi avançado por uma fonte militar pró-governamental.

O Iémen mergulhou no caos na sequência da rebelião da Primavera Árabe de 2011. O Iémen está praticamente dividido em dois, com as forças pró-governamentais a controlarem o sul e uma boa parte do centro e os rebeldes a ocuparem o norte e parte significativa do oeste.

A guerra do Iémen opõe as forças do governo, apoiadas pela coligação internacional dirigida pela Arábia Saudita, aos rebeldes huthis, que se apoderaram em 2014 e 2015 de vastas regiões do país, incluindo a capital, Sanaa.

Desde 2014 que o conflito causou mais de dez mil mortos e provocou, segundo a ONU, a pior crise humanitária no mundo, com milhões de pessoas ameaçadas pela fome.