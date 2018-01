Ofereceu botas a sem-abrigo com sapatos rotos no metro

Hoje às 14:40 Facebook

Com as temperaturas negativas que se fazem sentir nos Estados Unidos, um homem no metro de Chicago, quando viu um sem-abrigo com os sapatos rotos, decidiu descalçar-se e dar-lhe as próprias botas.

A história foi partilhada no Facebook e já tem milhares partilhas e comentários a elogiar o ato altruísta do homem. Jessica Bell, uma passageira do metro em Chicago, usou a rede social para divulgar o gesto de solidariedade.

No relato que faz, Jessica conta que viu um sem-abrigo com os sapatos rotos. Para conseguir manter os pés quentes, tinha várias camadas de meias tentando impedir o frio de entrar. Nessa altura, um desconhecido que calçava botas próprias para a neve olhou para o sem-abrigo e decidiu ajudá-lo, descalçando as suas botas e oferecendo-as. Depois tirou outras botas que tinha na sua mochila e calçou-as.

Nos Estado Unidos as temperaturas negativas mantêm-se, e nem todos têm a sorte de se poder proteger do fenómeno que tem atingido várias cidades americanas.