Oito meses de prisão para condutor que mostrou dedo do meio à videovigilância

JN 05 Maio 2018 às 17:58 Facebook

Twitter

Um condutor britânico que tinha instalado um "laser jammer" no seu carro para impedir os radares de registarem a velocidade que atingia e que passou pelas câmaras de videovigilância a mostrar o dedo do meio foi condenado a oito meses de prisão.

Timothy Hill, de 67 anos, foi apanhado três vezes, em dezembro, pelas câmaras de videovigilância de uma autoestrada britânica a levantar o dedo do meio e, numa dessas vezes, com o que aparentava ser um "laser jammer" - um dispositivo instalado no carro para impedir os radares de registarem a velocidade. O gesto chamou a atenção das autoridades, que começaram a investigar o condutor.

Ao perceber que estava a ser investigado, Timothy atirou o "laser jammer" para um rio atrás da sua casa. No início, o homem mentiu às autoridades também sobre o paradeiro do veículo. Mas mais tarde acabou por admitir o que fez, de acordo com o jornal "El País".

Apesar de não ser possível determinar a velocidade a que seguia, o condutor foi acusado e condenado, no final de abril, a oito meses de prisão por perturbação do exercício da justiça, devido a ter mentido quanto aos factos, além de ficar um ano proibido de conduzir.

O juiz que o condenou disse que este tipo de ações atacam "o coração" do sistema de justiça e que esta sentença deve atuar como dissuasora de atitudes semelhantes.

Na tese da acusação está a "ofensa a uma pessoa encarregada de uma missão de serviço público", uma vez que, atinge, por consequência, os agentes encarregados de analisar as imagens das câmaras.

Em França, um caso semelhante terminou com a absolvição do acusado, considerando-se que "a ofensa a uma máquina não existe e, muito menos, a ofensa por consequência".