Um mineiro desaparecido após terramoto na Polónia

Um mineiro está desaparecido depois de uma mina de cobre em Rudna, no oeste da Polónia, ter sido afetada por um sismo de magnitude 4.9 na escala de Richter.

A empresa KGHM, na rede social Twitter, referiu que no local estavam 32 pessoas e que sete mineiros foram transportados ao hospital para efetuarem exames, mas nenhum deles corre risco de vida.

Na última informação foi revelado que as equipas de resgate mantinham contacto com cinco dos seis trabalhadores que estavam no interior da mina, a cerca de 770 metros de profundidade, mas a empresa já anunciou que apenas um mineiro permanece no interior da mina.

O sismo, que ocorreu perto da fronteira com a Alemanha, teve uma magnitude de 4.9 na escala de Richter.