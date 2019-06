"Olho da Fénix", a torre de controlo do megalómano aeroporto de Pequim

Hoje às 17:19 Facebook

A torre de controlo do novo aeroporto de Beijing chama-se "Olho da Fénix" e é um dos ex-líbris do novo aeroporto de Pequim.

Até ao fim do mês prevê-se a conclusão da torre de controlo do novo aeroporto de Pequim-Daxing. A torre demorou dois anos a ser concluída e foi batizada de "Olho da Fénix", pela sua forma que se assemelhará a uma pena do pássaro mitológico.

Na mitologia grega, a Fénix é um animal parecido com um pássaro, que, antes de morrer, entrava em combustão e renascia das próprias cinzas. O design do edifício foi inspirado nas penas do animal.

O Olho da Fénix mede 70 metros e terá 20 andares. Foram precisos 124 toneladas de vidro e 1900 toneladas de aço para completar a construção da torre. O último andar da torre será a central de controlo. Um andar todo em vidro com visão para todas as pistas.

Gigante aeroporto na capital chinesa

O aeroporto será um dos maiores do mundo contando com seis pistas de aterragem e descolagem.

A torre irá controlar 70% tráfego aéreo. A contar com um elevado movimento, a torre estará equipada com um sistema de última geração que consegue identificar possíveis colisões antes de acontecerem, criar uma rota segura para os aviões e avisar os pilotos e os restantes trabalhadores do procedimento a seguir. Outro sistema disponível ajudará os aviões e a equipa do aeroporto a navegar por más condições climatéricas.

O aeroporto de Pequim foi desenhado por Zaha Hadid, que faleceu em 2016.

Daxing será inaugurado em setembro deste ano e irá contar com tecnologia de ponta, incluindo um sistema de reconhecimento facial na segurança para detetar padrões de imigração.

Prevê-se que até 2020 o aeroporto se torne o mais movimentado do mundo com 72 milhões de passageiros, dois milhões de cargas e descargas e 620 mil partidas e chegadas por ano. O governo Chinês pretende duplicar esses números até 2025.

Com o turismo a crescer no país, a China está a apostar bastante na industria aeronáutica e pretende tornar-se uma superpotência mundial dos céus.

Companhias como a China Western Airline, China Southern Airline e a Air China serão das três principais a operar no aeroporto.

Darxing pretende ajudar a capital chinesa a receber visitantes e a acabar com a sobrelotação do Aeroporto Internacional de Pequim.

O aeroporto será concluído após 4 anos e custou cerca de 10 mil milhões de euros ao governo Chinês. Será o maior e mais importante aeroporto da China com 1,6 milhões de metros cúbicos e na construção foram usadas 52 mil toneladas de ferro.

A construção das instalações do aeroporto foi terminada no ano passado e após dois meses de testes para assegurar a qualidade do aeroporto, os últimos pormenores de decoração estão a ser tratados para a abertura.