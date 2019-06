Ondas de calor e cheias regulares ameaçam vida humana

Hoje às 20:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Um relatório, elaborado por cientistas de 27 centros de investigação de todo o Mundo, dá conta de que o aquecimento global já está a provocar problemas na saúde dos humanos e que o impacto será ainda mais devastador no futuro.

Ondas de calor agressivas e cheias mais regulares serão responsáveis por cada vez mais mortes. Os problemas de saúde, como infeções por picadelas de mosquitos e até complicações mentais, também vão aumentar graças ao aquecimento global. Estas são apenas algumas das descobertas que deixaram os especialistas preocupados.

"Já há uma série de impactos a ocorrerem agora e que vão continuar a desenvolve-se neste século. As alterações climatéricas devem ser classificadas como uma das maiores ameaças à nossa saúde", defendeu, em declarações ao jornal "The Guardian", Andrew Haines, um dos investigadores responsáveis pela pesquisa.

O relatório aponta que, só em solo europeu, morrem todos os anos cerca de 350 mil pessoas devido à poluição. "Os benefícios económicos relacionados com o abrandamento do aquecimento global serão substanciais", diz o relatório.

Os investigadores também ficaram alarmados com o efeito do calor extremo na produção de alimentos, dando conta de uma possível redução, entre 5% a 25%, nas próximas décadas.

"Temos que minimizar estes efeitos e passar o mais cedo possível para uma economia baixa em carbono", defende Andrew. "Tratar as alterações climatéricas como um problema de saúde vai ajudar a envolver a população. As pessoas não estão apenas preocupadas com a sua saúde, mas também com a saúde de quem é mais próximo", sublinha o especialista.