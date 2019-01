ONG adverte para estado de saúde de migrantes resgatados no Mediterrâneo

Hoje às 18:40 Facebook

A organização não-governamental (ONG) Sea Watch alertou esta segunda-feira sobre o estado de saúde e psicológico de alguns dos 32 migrantes resgatados em 22 de dezembro na rota do Mar Mediterrâneo, referindo que vários recusam alimentar-se.

"A bordo do navio Sea Watch, estamos a registar episódios de pessoas que se recusam a comer. Tememos que o seu estado psicológico e de saúde possa deteriorar-se visivelmente", advertiu a organização humanitária na sua conta da rede social Twitter.

"Não podemos acreditar que tudo isto esteja a ocorrer a poucos quilómetros das costas europeias", acrescentou a Sea Watch.

A porta-voz da ONG na Itália, Giorgia Linardi, sublinhou que as condições dos 32 migrantes estão a agravar-se, após 17 dias em alto-mar.

A Comissão Europeia repetiu hoje o apelo por uma maior solidariedade dos Estados-membros para com os migrantes resgatados no Mar Mediterrâneo há duas semanas, indicando que continua a desenvolver esforços para encontrar uma solução para o seu desembarque.

"O que posso dizer é que estamos a trabalhar ao telefone, tendo encetado intensos contactos com inúmeros Estados-membros, inclusive durante o fim de semana. Continuamos, neste contexto, a desenvolver esforços para encontrar uma solução para um desembarque rápido das pessoas a bordo do 'Sea Watch 3' e do 'Sea-Eye'", precisou o porta-voz do executivo comunitário.

Margaritis Schinas repetiu quase 'ipsis verbis' a mensagem que Mina Andreeva, outra das porta-vozes da Comissão, tinha pronunciado na conferência de imprensa diária da instituição na quinta-feira, inclusive o apelo por uma maior solidariedade dos países da União Europeia para com os migrantes.

"O comissário [das Migrações e Assuntos Internos] Dimitris Avramopoulos continua a instar todos os Estados-membros a contribuírem para o esforço conjunto para desembarcar em segurança aqueles que estão a bordo o mais rapidamente possível. Mais solidariedade por parte dos Estados-membros é necessária", reforçou.

Segundo Schinas, a situação das duas embarcações demonstra "uma vez mais que uma solução previsível e sustentável para o desembarque e alocação dos migrantes é premente no Mediterrâneo".

Nos últimos dias de dezembro, 49 migrantes foram resgatados no Mediterrâneo por navios de duas ONG alemãs e estão bloqueados no mar há duas semanas.

Um dos casos é o navio "Sea Watch 3", da ONG alemã com o mesmo nome, que resgatou no passado dia 22 de dezembro na rota do Mediterrâneo Central (da Líbia para Itália) um grupo de 32 migrantes.

O outro caso é o navio "Professor Albrecht Penck", da organização humanitária Sea-Eye, que resgatou outros 17 migrantes no passado dia 29 de dezembro.

Na sexta-feira, a Itália, através do vice-presidente do Governo Luigi Di Maio, ofereceu-se para acolher as mulheres e crianças que se encontram a bordo daquelas embarcações, advertindo, todavia, que "obrigará" a Europa a respeitar o seu repatriamento.

Di Maio, líder do Movimento Cinco Estrelas -- que governa em coligação com a ultra direitista Liga -- pediu a Malta que permita o desembarque dos dois navios de organizações não-governamentais alemãs (ONG).

"Que Malta permita o desembarque imediato de mulheres e crianças e as envie para Itália. Vamos acolhê-las. Estamos preparados uma vez mais para dar, como sempre, uma lição de humanidade a toda a Europa", referiu o político numa publicação no Facebook.