ONG denunciam mais de mil detenções no Egito após protestos

Mais de mil pessoas foram detidas no Egito após os protestos da semana passada contra o presidente Abdel-Fatah al-Sissi, denunciaram duas organizações não-governamentais egípcias de defesa dos direitos humanos.

Desde a passada sexta-feira, dia 20 de setembro, as autoridades egípcias detiveram manifestantes, jornalistas e ativistas políticos, segundo o Centro egípcio para as Liberdades e Direitos e o Centro para os Direitos Económicos e Sociais.

A denúncia das duas ONG sobre estas detenções em massa surge num momento em que o empresário egípcio Mohammed Ali, radicado em Espanha e o promotor dos recentes protestos antigovernamentais, lançou um apelo para a realização de novas manifestações na próxima sexta-feira.

Entre as últimas pessoas detidas figuram dois académicos conhecidos pelas suas posições críticas em relação ao Governo egípcio, Hazem Hosni e Hassan Nafaa, indicaram as mesmas fontes.

Detido na terça-feira à noite, Hazem Hosni, professor de ciência política na Universidade do Cairo, integrou a equipa da campanha de Sami Anan, que se apresentou como adversário de Abdel-Fatah al-Sissi nas eleições presidenciais egípcias de março de 2018.

Antigo general e chefe do Estado-Maior, Sami Anan seria detido e preso após o anúncio da sua candidatura presidencial.

Hassan Nafaa, também professor na Universidade do Cairo, foi igualmente preso na noite de terça-feira.

Dois advogados egípcios, citados pela agência norte-americana Associated Press (AP), avançaram que outro proeminente ativista político, Khaled Dawood, foi detido esta quarta-feira pelas autoridades egípcias.

Opositor político, Khaled Dawood é o ex-líder do partido liberal Al-Dustour.

Os mesmos advogados falaram em cerca de 1200 pessoas detidas desde a passada sexta-feira.

Centenas de pessoas saíram à rua em várias cidades egípcias, incluindo na capital, Cairo, na semana passada, pedindo a demissão do Presidente Abdel-Fatah al-Sissi.

Estes protestos foram os primeiros de relevo desde 2016.

O Governo egípcio restringiu fortemente as manifestações em 2013, pouco depois de Sissi ter liderado o golpe militar que derrubou o primeiro Presidente eleito democraticamente no Egito, Mohammed Morsi, com origem na Irmandade Muçulmana, que foi, entretanto, proibida.

Desde então, as autoridades reprimiram dissidentes, detiveram milhares de militantes islamitas, assim como militantes laicos e blogueres.

Os recentes protestos resultam de uma campanha online conduzida pelo empresário Mohammed Ali, que tem criticado a corrupção no Egito e que acusa diretamente Sissi.

Mohammed Ali divulgou uma série de vídeos falando de corrupção no Governo e nas forças armadas, embora não apresente provas.

Durante os protestos da semana passada, as forças de segurança recorreram a gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Já na cidade do Suez, a polícia usou balas de borracha.

O presidente Abdel-Fatah al-Sissi discursou na terça-feira nas Nações Unidas, em Nova Iorque, durante o debate geral da 74.ª sessão da Assembleia-Geral da ONU.

Durante o discurso, Sissi, atual presidente da União Africana, apelou ao fim dos conflitos na Líbia, na Síria e no Iémen, mas não fez qualquer menção aos protestos ocorridos no território egípcio.

Enquanto o presidente do Egito discursava na Assembleia-Geral da ONU, cidadãos egípcios protestavam no exterior das instalações da organização internacional.