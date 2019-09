ONU denuncia detenção ilimitada de migrantes menores nos EUA

Hoje às 15:15 Facebook

A decisão da administração norte-americana de acabar com o limite de tempo para a permanência de crianças migrantes em centros de detenção é contrária ao Direito Internacional, denunciou, esta quarta-feira, a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos.

Tornar a detenção ilimitada "é contrária a todas as convenções legais, ao Direito Internacional dos Direitos Humanos e às leis sobre crianças", afirmou Michelle Bachelet numa conferência de imprensa em Genebra (Suíça), mencionando especificamente a Convenção sobre os Direitos da Criança, que estipula que a detenção de menores só pode ser encarada como um "último recurso" e pelo "menor tempo possível" e "menos restritiva possível".

Em finais de agosto, a administração liderada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um plano para suspender uma decisão judicial de 1997, conhecida como acordo de Flores, que estabelecia que as autoridades federais não podiam deter menores por mais de 20 dias.

A administração norte-americana argumenta que esta decisão judicial está desatualizada perante o atual contexto migratório e deseja que o limite de 20 dias seja levantado dentro dos próximos dois meses.

Vários Estados federais já anunciaram a sua oposição à medida e divulgaram a intenção de avançar para os tribunais.

A luta contra a imigração ilegal tem sido uma das prioridades políticas da Presidência de Donald Trump, que já descreveu como uma ameaça à segurança nacional os milhares de migrantes, a grande maioria oriundos da América Central, que têm tentado entrar nos Estados Unidos nos últimos meses.

O tema também está a marcar a sua campanha para a reeleição em 2020.

No ano passado, a aplicação de uma política de "tolerância zero", que levou à separação de várias centenas de crianças dos progenitores na fronteira norte-americana, provocou uma forte indignação, incluindo entre os apoiantes republicanos de Trump.

Apesar da administração Trump ter recuado e suspendido tal política, Michelle Bachelet disse em Genebra que continua preocupada com a situação no terreno e com o contexto em que foram aplicadas tais regras.

"Acreditamos que a separação arbitrária de famílias constitui uma ingerência arbitrária e ilegal na vida familiar e uma violação grave dos direitos da criança", declarou.

A Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos manifestou igualmente a sua oposição ao plano da administração norte-americana, igualmente anunciado em agosto último, que pretende impor limites à imigração legal nos Estados Unidos.

A penalização de imigrantes legais que recebem apoios estatais, como vales de alimentação ou subsídios de habitação, é um dos aspetos previstos no plano.

A nova regulação, que deverá entrar em vigor previsivelmente em outubro, irá ter um grande impacto nos imigrantes legais com baixo rendimento já residentes nos Estados Unidos, uma vez que irá forçá-los a escolher entre receber subsídios estatais ou viver e trabalhar legalmente no país.