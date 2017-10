ONU partilha fotografia do incêndio brutal em Vieira de Leiria

Hoje às 12:53 Facebook

A página das Nações Unidas no Twitter, dedicada às alterações climatéricas, partilhou, na segunda-feira, a foto do incêndio em Vieira de Leiria, que resultou do violento fogo que atingiu a zona no domingo.

Este domingo ficou marcado por vários incêndios que assolaram Portugal. Já estão confirmadas mais de 30 mortes e vários feridos, naquele que foi considerado o "pior dia do ano" em termos de incêndios, pela Proteção Civil.

A página das Nações Unidas (ONU) dedicada às alterações climatéricas não ficou indiferente ao drama que se abate sobre Portugal. No Twitter, partilharam a foto do fogo em Vieira de Leiria.

"O céu está negro pelo fumo dos incêndios em Vieira de Leiria, Portugal, provocado pelo calor fora de época", pode ler-se na publicação, que leva milhares de partilhas.