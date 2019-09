ONU pede desculpa por atribuir a Espanha ataque a Guernica

Hoje às 18:55 Facebook

A ONU pediu na segunda-feira desculpa a Espanha por ter atribuído, no seu site, o bombardeamento da cidade de Guernica, em 1937, ao exército republicano daquele país, quando foi cometido pela Alemanha nazi.

"Foi um erro terrível", admitiu Stéphane Dujarric, porta-voz das Nações Unidas, depois de a organização ter detetado o erro do facto histórico que esteve online durante cerca de dois a três anos.

O erro estava na legenda de uma imagem de uma tapeçaria - que foi emprestada pela família do milionário Nelson Rockfeller para ser exibida no edifício da ONU em Nova Iorque, exibindo a imagem do célebre quadro de Picasso "Guernica" - dizendo que retratava o ataque da República de Espanha contra a cidade com o mesmo nome.

"Os republicanos (espanhóis) foram as vítimas (...) e não os autores", corrigiu Dujarric, lamentando o erro.

"Pedimos desculpa ao povo e ao Governo de Espanha", acrescentou a porta-voz da ONU.